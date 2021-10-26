Глава МИД Украины заявил, что считает Путина убийцей 8 26.10.2021, 16:42

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Дмитрий Кулеба

Ранее о главе Кремля так высказывался Байден.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба считает “убийцей” президента России Владимира Путина.

Во время ответов на вопросы в Twitter глава МИД Украины ответил “Да” на вопрос о том, убийца ли Путин.

Отметим, что это не первый раз, когда высокопоставленные чиновники называют Путина убийцей. Так в марте президент США Джо Байден в интервью ABC News посчитал также. Тогда он сказал, что глава Кремля заплатит за вмешательство в американские выборы. Путин в ответ лишь пожелал ему здоровья и бессмысленно отшутился детской поговоркой. Тогда Путин говорил, что Байден позвонил ему после интервью и якобы объяснился. Но после этого МИД России отозвал посла из Вашингтона для консультаций.

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