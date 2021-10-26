закрыть
26 октября 2021, вторник, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Facebook закрыл три группы о нелегальной миграции в ЕС через Беларусь

  • 26.10.2021, 16:52
  • 2,142
Facebook закрыл три группы о нелегальной миграции в ЕС через Беларусь

Об этом компанию попросили польские спецслужбы.

Facebook заблокировал три группы, которые содействовали незаконной миграции в страны ЕС, сообщает портал правительства Польши.

Паблики использовались для содействия нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз. Группы были заблокированы по ходатайству польских спецслужб при содействии посольства США.

«Данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы в Facebook задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз. Материалы указывали на участие в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада», — сообщается в пресс-релизе.

Польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел