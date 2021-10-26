Facebook закрыл три группы о нелегальной миграции в ЕС через Беларусь
- 26.10.2021, 16:52
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Об этом компанию попросили польские спецслужбы.
Facebook заблокировал три группы, которые содействовали незаконной миграции в страны ЕС, сообщает портал правительства Польши.
Паблики использовались для содействия нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз. Группы были заблокированы по ходатайству польских спецслужб при содействии посольства США.
«Данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы в Facebook задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз. Материалы указывали на участие в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада», — сообщается в пресс-релизе.
Польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.