Москвичи ринулись в магазины накануне локдауна 26.10.2021, 17:10

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В столице России нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

Выручка несетевой непродовольственной розницы, реализующей одежду, обувь, технику, игрушки, косметику и подобные товары, в Москве за выходные перед введением ограничений выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ИТ-компании «Эвотор».

Для анализа использовались данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», отметили в компании.

«По данным ИТ-компании, выручка несетевой офлайн непродовольственной розницы (магазины одежды, обуви, автотоваров, техники, игрушек, косметики, сантехники, спорттоваров, мебели, ювелирные и другие товары не первой необходимости) в Москве за 23-24 октября 2021 по сравнению с прошлым годом (24-25 октября) оказалась на 57% выше. Выручка этого сегмента розницы также была на 19% выше, чем на предыдущих выходных (16-17 октября)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в выходные перед введением ограничений число покупок (чеков) в несетевой непродовольственной рознице в Москве также выросло на 20% по сравнению с прошлым годом и на 6% к предыдущим выходным.

В целом по России выручка этого сегмента торговли оказалась на 20% выше, чем в прошлом году, а число покупок было на прежнем уровне, заключил эксперт.

Ранее представитель пресс-службы аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщил ТАСС, что средний чек на покупку продуктов в магазинах у дома увеличился в минувшие выходные в преддверии введения нерабочих дней на 14% по сравнению с первыми выходными октября, и стал на 21% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос с начала октября на 3%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 6%.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона дни нерабочих дней варьируются по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

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