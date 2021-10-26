«Приказали медикам, чтобы нигде не было очереди» 3 26.10.2021, 17:14

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Правда о COVID-19 в Беларуси.

Во время прежних волн пандемии COVID-19 официально Минздрав прогнозировал плато и выход на уменьшение количества инфицированных. Сейчас таких прогнозов медики не озвучивают. Тем временем государственная пропаганда начала бороться с массочным режимом. Прежний запрет на массовые мероприятия сняли, из общественного транспорта исчезают наклейки с просьбой носить маски, пишет сайт телеканала «Белсат».

После критики Лукашенко масочного режима Минздрав отменил прежние антикоронавирусные ограничения.

Власти пошли дальше. Telegram-канал «Транспорт Минска» сообщает о приказе снимать с дверей общественного транспорта наклейки с требованием носить маски. Аналогичные «инициативы» замечают читатели «Белсата» и в других местах.

«Наклейку про ношение масок сняли. Обязательно мыть руки при входе в школу. Дежурные по этажам и столовой обязательно носят маски. В остальных случаях кто носит, а кто и нет. Несколько человек переболело», – сообщают учителя средней школы №2 Давыд-Городка.

«Из дверей Минской центральной районной поликлиники сегодня исчезли объявления о ношении масок. Мы напоминаем вам о соблюдении простых правил. Кроме нас самих никто не позаботится о наших жизнях и жизнях окружающих! Берегите себя».

Несмотря на такие меры властей, граждане продолжают придерживаться масочного режима. Мало того, некоторые ношение масок связывают с кампанией, суть которой не только в предотвращении эпидемии, но и в контексте выражения протеста против власти Лукашенко.

«Я раньше очень редко пользовался маской. Даже во время обязательного ношения забывал ее, и в магазине приходилось чем-то прикрываться, так как продавцы не обслуживали. Но теперь сознательно нашу маску. Это заметили в магазине, спросили, что же произошло, почему я вдруг стал заботиться о здоровье. Я ответил, что суть в другом, ношу маску ради другого. Объяснять продавцу не пришлось, поскольку она с полуслова поняла меня», – говорит читатель «Белсата».

Ранее эксперт Егор Лебедок в своем Facebook высказал мысль, что обязательный масочный режим отменили благодаря успешности этой акции.

Минздрав плато пока даже не прогнозирует

Ситуация с распространением коронавируса остается сложной. Плато, или пик заболеваний, после которой эпидемия идет на спад, Минздрав пока не прогнозирует. А это значит, что ситуация может только ухудшаться. В таких условиях в странах мира власти вводят ограничения. В России с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочую неделю из-за роста заболеваний на COVID-19. А в Беларуси наоборот, отменяются противокоронавирусные ограничения.

Белорусы продолжают констатировать, что официальная статистика не отражает ситуации.

«В Новогрудке очень тяжелая ситуация. По неофициальным данным, Новогрудок в лидерах по заболеваниям и смертности в Гродненской области. Людей умирает очень много! Вчера в Новогрудок приезжала комиссия из Минска – 7 человек из Минздрава и 3 из госконтроля. Первое, что приказали медикам, – чтобы нигде не было очереди. И они людей где-то спрятали, на улице никого не было. Но только снимков, рентгенов вчера сделали под 170. И так почти каждый день. А теперь представьте себе, главное что их интересовало – чтобы очереди не было, то что люди умирают каждый день их мало волнует», – пишут читатели издания.

В редакцию приходят сообщения, что в больницах катастрофически не хватает кислорода. Бригады на машинах скорой помощи в некоторых регионах выезжают на 30 вызовов. Известно, что медики работают на границе своих возможностей.

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