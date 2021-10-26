Казахстан потеснит «русский мир» проектом «национального духа»2
- 26.10.2021, 17:20
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Национальный язык собираются вывести из бытовой среды.
В Министерстве информации и общественного развития Казахстана представили проект «Улттык рухани жангыру», который должен способствовать «формированию национального духа» страны, пишет «Настоящее время».
В его рамках предлагается: вывести казахский язык «из бытовой среды» и сделать его «языком науки и бизнеса», а также продвигать отечественную культуру за пределами Казахстана.
Глава ведомства Аида Балаева говорит, что по сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании. И подтвердила, что на реализацию проекта ее ведомство будет запрашивать бюджетные деньги: совокупно все статьи, если их не сокращать, обойдутся в $280 млн.
Официальная презентация проекта говорит о том, что формирование национального духа уже утверждено правительством. И отказываться от него чиновники не намерены.