Казахстан потеснит «русский мир» проектом «национального духа» 2 26.10.2021, 17:20

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Национальный язык собираются вывести из бытовой среды.

В Министерстве информации и общественного развития Казахстана представили проект «Улттык рухани жангыру», который должен способствовать «формированию национального духа» страны, пишет «Настоящее время».

В его рамках предлагается: вывести казахский язык «из бытовой среды» и сделать его «языком науки и бизнеса», а также продвигать отечественную культуру за пределами Казахстана.

Глава ведомства Аида Балаева говорит, что по сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании. И подтвердила, что на реализацию проекта ее ведомство будет запрашивать бюджетные деньги: совокупно все статьи, если их не сокращать, обойдутся в $280 млн.

Официальная презентация проекта говорит о том, что формирование национального духа уже утверждено правительством. И отказываться от него чиновники не намерены.

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