Беларусь потеряла за два месяца более 32 тысяч пенсионеров 4 26.10.2021, 17:30

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Шокирующие цифры.

На конце сентября, по данным Белстата, насчитывалось 2 миллиона 422,2 тысячи пенсионеров. Это на 3,1 тысячи меньше, чем месяцем ранее. Для сравнения: 2020 году в конце августа и конце сентября число пенсионеров было на одном уровне — 2 миллиона 491,4 тысячи человек, пишет zerkalo.io.

Напомним, за август этого года число пенсионеров сократилось на 29,2 тысячи (за аналогичный период 2020 года их стало на 5,8 тысячи меньше). То есть за два месяца — август и сентябрь — их стало на 32,3 тысячи меньше.

Отметим, что в Беларуси просто катастрофическая ситуация с COVID-19. Однако власти скрывают реальную статистику заболеваемости и смертности.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов с 1 ноября остаться дома.

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