В Литве приземлили дрон с белорусскими сигаретами 5 26.10.2021, 17:55

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Фотофакт.

Пограничники заметили, как воздушный объект на малой высоте прилетел из Беларуси в Литву в Шалчининкайском районе. Дрон приземлили в одном километре от границы при помощи портативной системы перехвата, сообщает Служба охраны границы Литвы.

К дрону была прикреплена упаковка с 500 пачками сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Стоимость сигарет, включая налоги, оценивается в более чем 1000 евро. Пограничники обыскали близлежащий район, но не нашли оператора дрона.

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