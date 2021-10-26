У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ 1 26.10.2021, 18:06

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Ангела Меркель

Фото: DPA/AFP

Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии. Об этом 26 октября сообщило Welt со ссылкой на канцелярию федерального президента.

Во вторник состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. С этого дня полномочия канцлера официально прекращаются.

Отмечается, что 26 октября во дворце Бельвю Штайнмайер передаст удостоверение об увольнении членам федерального правительства.

В то же время, статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может просить канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника.

Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом, подчеркнуло издание.

Управляющее правительство может внести в Бундестаг законы или даже новый бюджет ФРГ, однако у него не будет прежней поддержки коалиции, подчеркнуло Welt.

Меркель 26 октября присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера – впервые за 31 год не в качестве депутата парламента ФРГ.

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