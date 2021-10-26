Немецкая «Википедия» сменила официальное название Беларуси на своей странице 1 26.10.2021, 18:20

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«Википедия» сменила название с Weißrussland на Belarus.

Публичная интернет-энциклопедия «Википедия» на своей немецкоязычной версии изменила официальное название Беларуси: с «Weißrussland» на «Belarus».

На это обратил внимание сотрудник немецкого исторического института Варшавы Феликс Аккерман. При этом он отметил, что международное издательство «Springer» по-прежнему использует название «Weißrussland», как и ряд СМИ в Швейцарии и Австрии.

«Маленькая сенсация: немецкая «Википедия» через 20 лет сменила название с Weißrussland на Belarus», – написал Акерман нас своей странице в Facebook.

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