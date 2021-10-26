закрыть
26 октября 2021, вторник, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкая «Википедия» сменила официальное название Беларуси на своей странице

1
  • 26.10.2021, 18:20
  • 2,738
Немецкая «Википедия» сменила официальное название Беларуси на своей странице

«Википедия» сменила название с Weißrussland на Belarus.

Публичная интернет-энциклопедия «Википедия» на своей немецкоязычной версии изменила официальное название Беларуси: с «Weißrussland» на «Belarus».

На это обратил внимание сотрудник немецкого исторического института Варшавы Феликс Аккерман. При этом он отметил, что международное издательство «Springer» по-прежнему использует название «Weißrussland», как и ряд СМИ в Швейцарии и Австрии.

«Маленькая сенсация: немецкая «Википедия» через 20 лет сменила название с Weißrussland на Belarus», – написал Акерман нас своей странице в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел