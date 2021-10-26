Валентин Троцкий: Дожмем таракана забастовкой!
- 26.10.2021, 18:45
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С 1 ноября остаемся дома.
Активист партии Николая Статкевича Валентин Троцкий призвал белорусских рабочих к забастовке.
– Мы уже очень долго ждали того момента, когда наша страна будет свободной. Мы положили на это очень много сил и здоровья, а кто-то и свою жизнь. На данный момент осталось совсем немного, чтобы дожать режим.
Есть способы борьбы безопасные и пассивные. Забастовка именно такой способ.
Поэтому: Забастовке быть!
С 1 ноября оставайтесь дома и берегите себя.
Жыве Беларусь!
Бастуй Беларусь!