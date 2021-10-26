Валентин Троцкий: Дожмем таракана забастовкой! 26.10.2021, 18:45

1,106

Валентин Троцкий

С 1 ноября остаемся дома.

Активист партии Николая Статкевича Валентин Троцкий призвал белорусских рабочих к забастовке.

– Мы уже очень долго ждали того момента, когда наша страна будет свободной. Мы положили на это очень много сил и здоровья, а кто-то и свою жизнь. На данный момент осталось совсем немного, чтобы дожать режим.

Есть способы борьбы безопасные и пассивные. Забастовка именно такой способ.

Поэтому: Забастовке быть!

С 1 ноября оставайтесь дома и берегите себя.

Жыве Беларусь!

Бастуй Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».