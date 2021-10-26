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Валентин Троцкий: Дожмем таракана забастовкой!

  • 26.10.2021, 18:45
  • 1,106
Валентин Троцкий: Дожмем таракана забастовкой!
Валентин Троцкий

С 1 ноября остаемся дома.

Активист партии Николая Статкевича Валентин Троцкий призвал белорусских рабочих к забастовке.

– Мы уже очень долго ждали того момента, когда наша страна будет свободной. Мы положили на это очень много сил и здоровья, а кто-то и свою жизнь. На данный момент осталось совсем немного, чтобы дожать режим.

Есть способы борьбы безопасные и пассивные. Забастовка именно такой способ.

Поэтому: Забастовке быть!

С 1 ноября оставайтесь дома и берегите себя.

Жыве Беларусь!

Бастуй Беларусь!

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