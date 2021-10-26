В США продают самый дорогой номерной знак 2 26.10.2021, 18:55

1,490

фото: opensea.io

Цена превысила $24 млн.

В США на криптовалютной онлайн-площадке OpenSea выставили на продажу номер штата Калифорния. Цена лота уже превысила 24 млн 600 тыс. долларов. Об этом сообщает OpenSea.

На номере присутствуют всего два символа - ММ. Сейчас этот номер установлен на суперкаре McLaren 765 LT, который стоит ничтожно мало по сравнению с самой номерной табличкой. Цена такого автомобиля - около 360 тысяч долларов.

В Калифорнии на сегодняшний день зарегистрировано более 35 миллионов номерных знаков. Самыми редкими и ценными считаются номерные таблички с двумя символами, особенно дорого стоят повторяющиеся символы.

Если торги состоятся, то номер ММ станет самым дорогим в автомобильной истории.

Покупатель кроме самой номерной таблички также получит уникальный NFT-токен. ID-номер токена и индивидуальный QR-код нанесены с помощью лазерной гравировки на обратную сторону металлической таблички. Это первый в истории случай, когда на продажу выставили физический номерной знак, связанный с NFT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».