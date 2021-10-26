Принцесса Японии Мако вышла замуж 26.10.2021, 20:05

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Фото: Nicolas Datiche/Pool via REUTERS

Она лишилась королевского статуса.

Дочь наследного принца Японии Фумихито (Акисино) и племянница императора Нарухито принцесса Мако вышла замуж за своего избранника, бывшего одногруппника по колледжу Кея Комуро.

Во вторник, 26 октября, японская принцесса Мако вышла замуж без пышной церемонии и традиционных для Японии торжеств. Этот неравный брак с одногруппником по колледжу Кейем Комуро стоил принцессе королевского статуса.

После заключения брака согласно действующему законодательству она перешла на фамилию мужа — Комуро, и таким образом впервые в жизни у принцессы появилась фамилия, сообщает Associated Press.

Свидетельство о браке обнародовали утром представители японского королевского дворца. Свадьба состоялась на фоне протестов, так как многие японцы не были согласны с неравным браком принцессы, ради которого Мако отказалась в том числе и от единовременной выплаты в размере $1,3 млн, которую должна была получить за потерю королевского статуса во время бракосочетания.

«Для меня Кей-сан — бесценный человек. Для нас наш брак был необходимым выбором, чтобы жить в согласии с нашими сердцами», — сказала Мако на пресс-конференции, говоря о своем муже с уважением.

«Я люблю Мако. Я живу только один раз и хочу провести жизнь с любимым человеком», — поддержал жену Кей Комуро. Добавив, что надеется разделить с Мако и радости, и горе.

30-летняя принцесса Мако и Кей Комуро объявили о намерении сочетаться браком в сентябре 2017 года, но вынуждены были отложить свадьбу из-за финансового скандала, в который оказалась вовлечена мать жениха.

После свадьбы и пресс-конференции принцесса Мако поклонилась семье: принцу Фумихито, принцессе Кико и сестре принцессе Како и покинула королевский дворец.

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