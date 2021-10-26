«Роскосмос» переедет на французский космодром после сокращения финансирования 1 26.10.2021, 20:19

Чтобы выйти на рентабельность, ракеты «Союз» будут запускать с космодрома Куру.

«Роскосмос» перенесет часть федеральных космических пусков с российских космодромов на французский «Куру», сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, построенный в 1960-х космодром, расположенный во французской Гвиане на побережье Атлантического океана, является «уникальной точкой на экваторе, удобной для выведения полезных нагрузок».

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес», - цитирует Рогозина РИА Новости.

По его словам, «переезд» на французский космодром нужен, чтобы выйти на рентабельность с пусками ракет «Союз». Для этого с Куру потребуется запускать два-три «Союза» в год.

В 2022 году запланированы четыре пуска «Союзов» с Куру. Кроме того, рассматривается возможность и пилотируемых запусков - для этого, впрочем, потребуется модернизация башни обслуживания.

Правительство России заложило в проект федерального бюджета на 2022-24 гг резкое сокращение финансирования космической отрасли.

Общий объем ассигнований на государственную программу «Космическая деятельность России» в следующем году будет урезан на 40,3 млрд рублей, до 210,2 млрд.

Секвестр космического бюджета на 16% относительно 250,6 млрд рублей, заложенных в бюджет-2021, задуман не как разовая акция, а как решение на всю предстоящую трехлетку.

В бюджете-2023 финансирование космической госпрограммы составит 209,6 млрд рублей, а через год - 209,8 млрд.

Под нож, согласно материалам Минфина, пойдут, в частности, расходы на «осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли»: с 20,7 млрд рублей в этом году они сокращаются до 16,7 млрд в следующем, а затем практически обнуляются в 2023-24 гг (0,4 млрд рублей).

Федеральную целевую программу «Развитие космодромов» решено уменьшить на четверть - с 48,5 до 35 млрд рублей.

Расходы по Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг сокращаются на 14% - с 130,5 до 112,3 млрд рублей.

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