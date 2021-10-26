Илон Маск резко разбогател 3 26.10.2021, 20:36

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Илон Маск

Состояние главы Tesla и SpaceX увеличилось на десятки миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на 36,2 миллиарда долларов после того, как акции Tesla подорожали, а общая рыночная капитализация компании достигла рекорда и превысила триллион долларов.

На 26 октября Bloomberg оценивает состояние Маска в 289 миллиардов долларов. Предприниматель резко разбогател и удерживает лидирующую позицию в рейтинге самых обеспеченных людей мира.

Рост стоимости акций Tesla произошел после публикации квартальной отчетности, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца (1,6 миллиарда долларов, рост на 389 процентов). Кроме того, на прибыль повлиял заказ Hertz — старейшей компании по аренде машин в мире — на 100 тысяч электрокаров. Он стал рекордным для корпорации Маска, а также крупнейшим на мировом рынке электромобилей за все время. С его помощью Tesla заработала 4,2 миллиарда долларов.

По мнению аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса, Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря принадлежащей ему SpaceX. Аналитик уверен, что космическая компания готовится стать самой дорогой в мире, и не только в своей отрасли. В октябре капитализация SpaceX превысила 100 миллиардов долларов. Однако аналитик Morgan Stanley оценивает стоимость компании в 200 миллиардов долларов.

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