Сегодня на МТЗ погиб рабочий 11 26.10.2021, 22:01

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Мужчина попал в радиально-сверлильный станок.

Сегодня на Минском тракторном заводе погиб рабочий.

Источник «Белсата» подтвердил это. По словам источника, инцидент произошел в цеху, мужчина попал в радиально-сверлильный станок, его разорвало на части.

«Намотало телогрейку за сверло и человека на куски разорвало. Собирали по половине цеха», - сообщил источник.

«На Минском тракторном заводе погиб рабочий. Мы выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Мы требуем разбирательства в этом деле. В первую очередь — это вина руководства предприятия», - выразил соболезнования лидер белорусских рабочих Сергей Дылевский.

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