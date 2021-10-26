Сегодня на МТЗ погиб рабочий

Сегодня на МТЗ погиб рабочий11
- 26.10.2021, 22:01
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Мужчина попал в радиально-сверлильный станок.
Сегодня на Минском тракторном заводе погиб рабочий.
Источник «Белсата» подтвердил это. По словам источника, инцидент произошел в цеху, мужчина попал в радиально-сверлильный станок, его разорвало на части.
«Намотало телогрейку за сверло и человека на куски разорвало. Собирали по половине цеха», - сообщил источник.
«На Минском тракторном заводе погиб рабочий. Мы выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Мы требуем разбирательства в этом деле. В первую очередь — это вина руководства предприятия», - выразил соболезнования лидер белорусских рабочих Сергей Дылевский.