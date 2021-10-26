Mastercard анонсировал услуги с использованием криптовалют 2 26.10.2021, 21:22

Клиенты cмогут покупать, продавать и хранить цифровые активы.

Платежная система Mastercard анонсировала новые услуги для своих клиентов по операциям с криптовалютой. В частности, биткоин-кошельки, кредитные и дебетовые карты, позволяющие получать кэшбек в криптовалюте и тратить цифровые деньги. Об этом говорится в сообщении компании.

Mastercard вместе с криптовалютной платформой Bakkt будет предоставлять клиентам услугу Crypto-as-a-Service – клиенты смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе Bakkt.

Кроме того, Mastercard анонсировала внедрение программ лояльности, чтобы партнеры платежной сети могли награждать своих клиентов цифровыми активами за разные достижения.

«Вместе с Bakkt и основываясь на нашем принципиальном подходе к инновациям, мы не только предоставим нашим партнерам возможность предложить динамическое сочетание вариантов цифровых активов, но и предоставим дифференцированный и релевантный опыт для потребителей», - говорится в сообщении.

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