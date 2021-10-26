Молдова на фоне спора с «Газпромом» решила купить газ у еще одной страны 26.10.2021, 22:00

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Накануне Кишинев подписал контракт на закупку 1 млн куб. м газа у Польши.

Молдова купит 1 млн куб. м газа у голландской компании Vitol. Об этом сообщает молдавское Агентство публичной собственности в Facebook.

Как отмечается в сообщении, Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный государственной молдавской компанией Energocom.

«Это означает, что, согласно контракту, в течение завтрашнего дня компания поставит в Республику Молдова 1 млн куб. м природного газа», — заявили в ведомстве.

Накануне, 25 октября, Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у Польши. Договор был подписан между Energocom и польской PGNiG. Energocom получила семь заявок в рамках тендера. «Пробная закупка проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа», — говорилось в сообщении правительства Молдовы.

В кабмине отмечали, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории страны. Молдавские власти подчеркнули, что покупка газа у Польши никак не отразится на тарифе для потребителей.

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