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Моуриньо после удаления залез на ограждение и продолжил руководить командой

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  • 26.10.2021, 22:05
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Моуриньо после удаления залез на ограждение и продолжил руководить командой
Жозе Моуринью

Видеофакт.

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо отметился курьезной выходкой в матче Серии А против Наполи (0:0), передает nv.ua.

Португальский специалист на 82-й минуте был удален с поля за неспортивное поведение, но красная карточка не помешала Моуриньо остаться в игре — 58-летний тренер забрался на ограждение стадиона в Риме и продолжил руководить действиями своих подопечных.

«Когда у тебя нет билета, и ты отчаянно хочешь посмотреть отличный футбольный матч», — написал Моуриньо в Instagram.

Рома в турнирной таблице чемпионата Италии занимает четвертое место. При этом римляне в последних четырех турах одержали только одну победу.

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