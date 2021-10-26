Пандемийный бум: В Беларуси растут продажи кофеварок и кофемашин 26.10.2021, 22:15

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Больше всего кофеварок и кофемашин было продано в марте.

Онлайн-гипермаркет 21vek.by по запросу OL раскрыл данные о продажах кофемашин и кофеварок в этом году, передает officelife.media.

С января по сентябрь ретейлер доставил белорусам 8437 заказанных кофемашин и кофеварок. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В денежном выражении продажи категории выросли на 8% к аналогичному периоду 2020 года.

Больше всего кофеварок и кофемашин было продано в марте, а меньше всего — в июне: 1200 заказов против 783.

Статистика говорит, что самый популярный товар в категории — это кофеварка эспрессо Vitek VT-1514 BK. Их продано за 9 месяцев 1241 штука. Второе и третье места в продажах держат модели кофеварок Normann. В пятерке брендов — лидеров продаж также Aresa. Знаменитые Delongi удерживают шестое место.

В структуре продаж кофеварок и кофемашин велика доля кофеварок эспрессо (42%), на долю капельных приходится 35% всех продаж, на долю кофемашин — 20%.

Всего 2% продаж держат турки электрические и 1% — капсульные кофеварки.

В условиях пандемии продажи кофемашин и кофеварок растут по всему миру. Например, в России за 9 месяцев потребители приобрели 1 млн приборов для приготовления кофе на общую сумму $187 млн. Российский ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» констатирует прирост продаж кофемашин на 17% в штуках и на 25% в деньгах.

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