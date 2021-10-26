Telegram запускает новую функцию для каналов 26.10.2021, 22:19

Новую функцию анонсировал основатель мессенджера.

В Telegram-каналах в ближайшее время появятся официальные рекламные сообщения. Это будет не персонализированная реклама, поскольку мессенджер не станет использовать персональные данные.

Об этом сообщает основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, реклама появится только в открытых каналах с аудиторией от 1 тысячи человек.

"Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", - заявил Дуров.

Он добавил, что рекламное сообщение могут состоять только из текста до 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать внешние ссылки и фотографии.

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