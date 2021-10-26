У клиентов «Белинвестбанка» не работают карточки
- 26.10.2021, 22:39
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Что случилось?
Клиенты «Белинвестбанка» жалуются на проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению банка. Одновременно перестали проходить платежи карточками, передает onliner.by.
В контакт-центре банка нам сообщили, что знают о проблеме и специалисты уже решают ее:
— Возник технический сбой, программы перестали работать. Но специалисты решают проблему. Работа уже налаживается.
Проблемы возникли и у клиентов, которые пытались снять наличные в банкоматах.
Что стало причиной сбоя, в контакт-центре не смогли сообщить, но заверили, что «завтра точно все будет работать».