У клиентов «Белинвестбанка» не работают карточки 26.10.2021, 22:39

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Что случилось?

Клиенты «Белинвестбанка» жалуются на проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению банка. Одновременно перестали проходить платежи карточками, передает onliner.by.

В контакт-центре банка нам сообщили, что знают о проблеме и специалисты уже решают ее:

— Возник технический сбой, программы перестали работать. Но специалисты решают проблему. Работа уже налаживается.

Проблемы возникли и у клиентов, которые пытались снять наличные в банкоматах.

Что стало причиной сбоя, в контакт-центре не смогли сообщить, но заверили, что «завтра точно все будет работать».

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