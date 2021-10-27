Время пришло 27.10.2021, 7:42

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Лучшие люди сегодня ждут от нас действий.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением подписчика о начинающейся с 1 ноября общенациональной забастовке:

— Время пришло!

Наша свобода и свобода всех политзаключенных в наших руках.

Мы, граждане Беларуси, имеем право на национальную забастовку. Забастовка — это самый мирный и эффективный метод борьбы с фашистским режимом.

Посредством забастовки мы можем добиться выполнения наших требований, в том числе освобождения политических заключенных, среди которых есть настоящие лидеры нашего сопротивления.

Что агрофюрер может нам предложить? Ничего! Он политический труп. От него мы можем ожидать лишь очередную волну «шизы» и идиотских указов с декретами.

Что агрофюрер нам продемонстрировал, когда народ Беларуси захотел быть свободным и потребовал честных выборов?

Белорусам и всему миру он показал, что он:

- не соблюдает Конституцию страны и ее законы;

- использует карателей для подавления и разорения бизнеса-сообществ, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию;

- берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за справедливые выборы в собственной стране;

- использует суды как репрессивные структуры.

Наша задача, уничтожить этот режим раз и навсегда.

Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем трех тысяч узников совести.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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