Время пришло
- 27.10.2021, 7:42
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Лучшие люди сегодня ждут от нас действий.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением подписчика о начинающейся с 1 ноября общенациональной забастовке:
— Время пришло!
Наша свобода и свобода всех политзаключенных в наших руках.
Мы, граждане Беларуси, имеем право на национальную забастовку. Забастовка — это самый мирный и эффективный метод борьбы с фашистским режимом.
Посредством забастовки мы можем добиться выполнения наших требований, в том числе освобождения политических заключенных, среди которых есть настоящие лидеры нашего сопротивления.
Что агрофюрер может нам предложить? Ничего! Он политический труп. От него мы можем ожидать лишь очередную волну «шизы» и идиотских указов с декретами.
Что агрофюрер нам продемонстрировал, когда народ Беларуси захотел быть свободным и потребовал честных выборов?
Белорусам и всему миру он показал, что он:
- не соблюдает Конституцию страны и ее законы;
- использует карателей для подавления и разорения бизнеса-сообществ, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию;
- берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за справедливые выборы в собственной стране;
- использует суды как репрессивные структуры.
Наша задача, уничтожить этот режим раз и навсегда.
Мы не можем останавливаться. Ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действий. Они — наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем трех тысяч узников совести.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.