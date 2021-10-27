«В глазах Пиневича читался грустный диагноз для синепалого пациента» 1 27.10.2021, 7:59

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Главная задача — сохранить свои жизни и здоровье, чтобы посмотреть, как режим корчится в агонии.

Вчера ковид-диссидент совершил вояж в Лидскую ЦРБ.

Из очередного потока шизоидного бреда вылилась очередная масса противоречивых пассажей. Он, дескать, не ковид-диссидент, но все болезни в голове. У синепалого - так точно, здесь не поспоришь, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Он не против масочного режима, но, оказывается, культура ношения масок отсутствует. Так покажи личным примером, как правильно носить маску. Хотя нет, сегодня мастер-класс уже был крайне показательный. Из которого следует только одно: синепалый все же ковид-диссидент и антимасочник.

Но на места ушел опять непонятный сигнал. Листовки о масочном режиме снять как протестную литературу или оставить как средство воспитания той самой культуры ношения масок? Вангуем, что продолжат снимать. Раз уж к флешмобу против здравого смысла подключились администраторы от медицины в больницах, то позориться будут до конца.

Про вакцинацию была феерия. Прививаться, оказывается, нужно, но выбора вакцин не будет. Потому что, если будут «западные аналоги» (фармацевтические гиганты нервно курят в сторонке), то все сбегут на Запад. То есть синепалый безумец подтвердил, что главное желание - запереть белорусов в чумном бараке в качестве рабов.

Что делать, в итоге никто так и не понял, хотя в глазах Пиневича читался грустный диагноз для синепалого пациента. Он действительно в голове, из разряда клинической психиатрии. Но тут отечественная медицина труслива, а поэтому бессильна.

Но у нас есть нормальный ответ на ситуацию, когда пациент из «Новинок» возомнил себя врачом:

- вакцинируемся тем, что есть;

- соблюдаем дистанцию;

- носим маски;

- уходим на самоизоляцию\народный карантин\забастовку в формате «остаемся дома».

У нас главная задача - сохранить свои жизни и здоровье и посмотреть на то, как режим корчится в агонии.

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