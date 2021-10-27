Ученые выяснили происхождение таинственных узоров на Марсе и Земле 27.10.2021, 8:02

Исследование провели в Вашингтонском университете.

На поверхности нашей планеты можно рассмотреть таинственные узоры невероятной красоты, которые на самом деле были созданы за счет маленьких «игл» из льда.

Подобные «рисунки» присутствуют также на поверхности Марса. Специалисты говорят о том, что узоры возникают за счет того, что вместе собираются камни примерно одинакового размера.

Об этом сообщает space.com (перевод — planetanovosti.com).

Новое исследование экспертов продемонстрировало, что именно иглы из льда отвечают за формирование узоров в самых разных местах на планете. После того, как иглы замерзают, они помогают перемещаться камням небольшого размера в разные стороны. Постепенно это приводит к тому, что камешки собираются в каком-то одном определенном месте и возникает «рисунок». Бернард Халлет из Вашингтонского университета отметил, что результаты последнего исследования также дают ответ на вопрос о том, как узоры появляются на поверхности Марса.

Иглы из льда возникают в из-за того, что присутствует заметная разница между температурой воздуха и влажного грунта. Для того, чтобы они образовались, подойдет далеко не весь грунт, ведь процесс происходит непосредственно в узких порах, которые располагаются на его поверхности. Идеальным считается грунт с достаточно большим количеством осадочных пород или же веществ органического происхождения. Формирование игл при этом может происходить только в той местности, где грунт имеет высокий показатель влажности, а воздух – холодный.

Если говорить о Марсе, то на планете содержится минимальное количество воды, но при этом в грунте были зафиксированы признаки кристаллов льда небольшого размера. Во время нагревания марсианский грунт начинает расширяться, а когда температура падает – он снова сжимается. Подобный процесс способствует передвижению крошечных камней и пыли по поверхности Красной планеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».