Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожают российскую артиллерию под Донецком: видеофакт 27.10.2021, 8:14

Украина впервые применила полученное от Турции оружие на Донбассе.

Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе турецкие беспилотные аппараты Bayraktar.

По информации украинского генштаба, дроны были использованы уничтожения артиллерии, которая вела огонь близ села Гранитное под Донецком.

Комплексы, закупленные в Турции в 2019 году и с тех выполнявшие лишь разведывательные функции были применены в боевом режиме для удара по гаубице, которая, по данным Генштаба, обстреливала позиции украинских военных.

Гаубица принадлежала российским террористам, ее удар ранил одного украинского солдата, после чего ВСУ направили запрос о немедленном прекращении огня через ОСБЕ, но ответа не последовало, утверждает Генштаб.

«Байрактары» были задействованы потому, что «россияне били с расстояния более чем в 15 километров», а это «слишком далеко, чтобы ВСУ смогли своими стандартными средствами определить и уничтожить огневую точку», заявил «5 каналу» волонтер Роман Донник.

На вооружении ВСУ находятся 12 дронов Bayraktar, которые в прошлом году обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а годом ранее помогли правительству Ливии отбить атаку поддерживаемого Кремлем маршала Халифы Хафтара.

Способный находиться в воздухе до 12 часов и нести на подвеске до четырех ракет, Bayraktar относится к классу тактических средневысотных ударных беспилотников большого радиуса действия - он сохраняет управление на расстоянии до 150 км от станции наземного базирования.

В сентябре главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что Украина планирует приобрести еще 24 турецких дрона, увеличив их общее число втрое.

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