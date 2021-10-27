Марина Адамович: Белорусы имеют право на упрощенное получение статуса политзаключенного 1 27.10.2021, 8:26

2,250

Марина Адамович

Цифры правозащитников не должны расходиться с реальностью.

Белорусские инициативы подготовили публичное заявление, которое должно способствовать тому, чтобы официальное количество политзаключенных в Беларуси больше не отличалось от реальной цифры таких лиц, сообщает «Радыё Рацыя».

Задачу такого заявления обозначила представитель инициативы «Освобождение-2020», жена Николая Статкевича, Марина Адамович:

— На сегодняшний день правозащитное сообщество использует критерии, которые были выработаны в 2013 году, как результат сотрудничества правозащитников нескольких стран так называемого СНГ. Никого из инициатив и организаций, возникших на фоне протестов 2020 года, там, в этом перечне, безусловно нет. Мы не настаиваем и не предлагаем пересмотреть критерии, мы настаиваем на том, что их нужно использовать с учетом беспрецедентной ситуации, которая сложилась сегодня в нашей стране.

«Плюсы» статуса политзаключенного, который имеют не все соответствующие ему в Беларуси заключенные, перечислил представитель инициативы Dissident.by Вячеслав Косинеров:

— Люди могут написать письма только тогда, когда увидели вашу фамилию в СМИ, на специальных правозащитных сайтах, в новостных лентах. Туда вы попадете только тогда, когда будете признаны политзаключенным. Это письмо до вас не дойдет, оно дойдет до администрации. И администрация понимает, что этот человек сидит не один – за ним какая-то сила, пристальное внимание, то есть применять пыточные практики уже не получится, а если получится, то ограниченно. Кроме этого, меняются отношения не только администрации. Меняются отношения сокамерников, кроме этого — полагается материальная помощь для реабилитации.

По словам спикеров инициативы, в заявлении они призывают рассматривать уголовные дела с применением необходимой обороны, заведенные в связи с выборами президента Беларуси в 2020 году, как минимум, политически мотивированными, а дела, которые подразумевают лишение свободы, проверять с точки зрения наличия политических заключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».