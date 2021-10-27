Как белорусам получать переводы на карточку и не иметь дел с налоговой 1 27.10.2021, 8:39

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Специалист рассказала о «подводных камнях».

Белоруска получила гонорар за книгу от российского издательства, а спустя 3 года столкнулась с претензиями от налоговой. Пришлось объяснять, откуда деньги — не с офшорных ли они счетов? Это реальная история от читательницы onliner.by. В каких случаях при переводах на карту вас может ждать встреча с налоговым инспектором, журналисты разбирались вместе с бухгалтером и налоговым консультантом Марией Шумской.

Начнем с того, что подоходный налог нужно платить только с тех поступлений на карту, которые являются доходами. По некоторым из них, таким как заработная плата, вознаграждения по договорам подряда, дивиденды, полученные от белорусских организаций, подоходный налог удерживается юрлицами. С других доходов налог по ставке 13% придется заплатить самостоятельно. Причем неважно, поступают деньги из-за границы или из источников в Беларуси.

Хорошая новость состоит в том, что переводы на карту от близких родственников или свояков (в любом размере!) доходами не являются.

Считается, что экономической выгоды в таких ситуациях люди не получают. Исключение составляют только те случаи, когда переводы связаны с предпринимательской деятельностью близких людей. Такие переводы обычно подкрепляются трудовыми договорами, договорами купли-продажи или другими гражданско-правовыми договорами (п. п. 2.1 п. 2 ст. 196 Налогового Кодекса РБ), уточняет Мария Шумская.

Кого налоговая считает близкими людьми?

Ст. 195 Налогового кодекса гласит, что родственниками являются:

родители (усыновители, удочерители),

дети (в том числе усыновленные, удочеренные),

родные братья и сестры,

дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,

супруги.

А свояками:

близкие родственники супруга, в том числе умершего.

Это значит, что в обычных бытовых ситуациях, когда близкие люди пересылают друг другу деньги на карту, можно расслабиться. Главное, чтобы в случае претензий от налоговой вы могли доказать родственную связь.

Случай из жизни. «Я работал в Дании, платил там все налоги и отправлял жене в Беларусь через специальный сервис деньги на карточку. В итоге супругу вызвали в налоговую письмом, мол, придите и поясните, откуда деньги. Жена написала в ответ письмо, где объяснила, что получает деньги от мужа, приложила скриншоты выписки по переводам. И все, никто больше никаких вопросов не задавал».

А если перевести деньги не родственнику, а другу?

Переводить деньги другу, конечно же, никто не запрещает. Как и помогать коллеге, который попал в тяжелую ситуацию. Но перед тем как всем коллективом «дружно сбрасываться» деньгами на карточку, учтите, что для переводов от физлиц, которые не являются близкими родственниками (друзья, знакомые, коллеги и т. п.), в Беларуси действует лимит.

В 2021 году установлено ограничение в размере 7521 рубль.

Если в течение года человек получает денежные переводы от друзей/коллег на меньшую сумму, можно не беспокоиться. Если выходишь за лимит, придется заплатить подоходный налог от суммы превышения. И неважно, речь идет о крупном разовом переводе на сумму более 7,5 тысячи или о большом количестве мелких переводов по 10 рублей (п. 22 ст. 208 НК РБ).

Отчитываться перед налоговой нужно с помощью декларации о доходах и имуществе. Ее подают до 31 марта того года, который следует за отчетным. Если, допустим, в октябре 2021 года вы получили денежный перевод сверх лимита, до 31 марта 2022 года нужно будет подать декларацию.

А если деньги пришли из-за границы?

По переводам из-за границы декларация подается в любом случае, за исключением случаев, когда деньги присылают близкие родственники, акцентирует внимание специалист.

— Если декларацию не подать, налоговая, как правило, отправляет человеку уведомление и просит объяснить, почему не уплачен подоходный налог. В случае когда физлицо подтверждает, что перевод из-за границы не является его доходом (это подарки в пределах лимита от знакомых либо перевод от близких родственников), претензий не будет.

Если доказательства налоговую не устроят, придется заплатить сам налог, пеню, также вас могут обязать заплатить штраф за нарушение срока предоставления налоговой декларации (п. 3, ст. 14.2 КоАП РБ).

Случай из жизни. «В 2018 году я получила от российского издательства гонорар за книгу — что-то около 655 рублей. Мне сказали, что налог уплачивается в России, поэтому можно не беспокоиться. И вот недавно мне пришло требование объяснить происхождение гонорара. Выяснилось, что я должна была еще три года назад прийти в налоговую и оформить декларацию или же доказать, что издательство уплачивало за меня налог в России (эту справку нужно было заверить в местном налоговом органе). И там еще счет у издательства был какой-то мальтийский, как будто я доход с офшорного счета получила. В общем, 4 раза я ходила в налоговую по этому требованию, пеню мне несколько раз пересчитывали. Заплатила я в итоге немного — 105 рублей, но интересно, что спустя 3 года все это обнаружилось».

Если вам вернули на карту долг, налог тоже надо платить?

Например, ваши знакомые уехали за границу и неожиданно вспомнили, что должны вам деньги. В этом случае поступления на карточку доходами не считаются и подоходным налогом не облагаются (ст. 196 НК РБ).

Но если инспектор заинтересуется переводом, вы должны подтвердить, что получили возврат займа. Мария Шумская советует на этот случай составлять и хранить долговые расписки.

Случай из жизни. «Друг задолжал мне примерно $100, сделал перевод из Москвы. А через три года я получил письмо от налоговой. Мне сказали, что есть два варианта: либо друг напишет письмо, что он вернул долг, и пришлет расписку вместе с копией паспорта, либо же мне придется заплатить штраф. Поскольку другу некогда было перепиской заниматься, я заплатил штраф около $30», — рассказывает читатель.

А если деньги возвращает на карту магазин?

Еще один популярный вопрос: если заказывать товары на Wildberries или других торговых площадках, где вам регулярно возвращают деньги на карточку за невыкупленные вещи, нужно ли беспокоиться и думать про некий лимит?

— Возврат денег за ранее оплаченный товар не является доходом, поэтому подоходный налог платить с этих поступлений не придется, — отвечает Мария Шумская. — Также без ограничений можно пополнять личную карту, нет оснований считать такие поступления доходом. Но внимание ИМНС движение по карте может привлечь, так как налоговая контролирует доходы и расходы физического лица.

Случай из жизни. «Я купил товар на eBay, но продавец оказался недобросовестным, в итоге мне вернули деньги. Платеж проводился через PayPal, таким же образом был сделан возврат. Спустя месяц мне позвонили из налоговой, сказали, есть подозрения в том, что я получаю заработок из-за границы. Я объяснил ситуацию — отправил письмо с выпиской по PayPal. Больше никаких звонков от налоговой не было».

Я ремесленник, и деньги на карту мне переводят клиенты. Нужно платить налог?

Если вы ремесленник или самозанятый, можно получать переводы от физлиц (в том числе из других стран) без ограничений. Важно, чтобы это были доходы от того вида деятельности, о котором вы сообщили налоговой и по которому платите единый налог.

— Лимит в размере 7521 рубль в этом случае не применяется, поскольку поступающие деньги на карту не являются подарками. Предоставлять декларацию и платить подоходный налог тоже не нужно. Но может возникнуть обязанность доплатить единый налог в размере 10% от поступлений, превышающих в 10-кратном размере сумму уплаченного единого налога для самозанятых и в 100-кратном размере — для ремесленников.

«Ипэшники» по закону могут получать выручку на расчетный счет или в кассу предпринимателя, а также через зачисления на электронный кошелек или на счета посредников по интернет-эквайрингу.

— Запретов на поступление денег на личную карту ИП я не вижу. Но вряд ли вы сможете доказать, что это выручка (чтобы платить 5% с возможного превышения суммы по единому налогу), а не подарок, с которого при превышении лимита нужно платить подоходный налог 13%. Поэтому если ИП получает деньги на личную карту, к этой сумме будут предъявляться все те же подходы по определению подоходного налога, как и для физических лиц, — объясняет Мария Шумская.

Неужели за нашими переводами так внимательно следят?

Налоговая редко интересуется мелкими транзакциями по карточкам, уверяет специалист. Обычно интерес к переводам подогревают крупные покупки, которые совершают белорусы.

— Чаще всего вопросы возникают, когда у налоговых органов есть подозрение, что расходы физического лица превышают доходы. Проверка может проводиться при покупке дорогостоящего имущества: авто, жилой или коммерческой недвижимости или же в случае больших транзакций по карте, обмена валюты на крупную сумму.

Мелких переводов точно бояться не нужно, успокаивает Мария Шумская. Пока вы находитесь в пределах установленного законом лимита, поводов для беспокойства нет.

— Мы имеем право продавать личные вещи, которые больше не используем в повседневной жизни (детские вещи, коляски, игрушки), и получать за них деньги на карту. И это не является предпринимательской деятельностью. Собственно, для таких целей и установлен лимит в размере 7521 рубль. И даже если произошло превышение, всегда можно пояснить причины, почему так произошло (возможно, вам кто-то отдал долг или деньги вернул магазин). Просто сохраняйте подтверждающие документы, — рекомендует налоговый консультант.

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