Коронавирус по-белорусски: что не покажут по БТ 6 27.10.2021, 8:58

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иллюстрационное фото: dw

Шокирующие кадры из реанимации и правда от витебского врача.

По официальным данным, в Беларуси фиксируется около 2-х тысяч заражений коронавирусом ежедневно.

Насколько похожи на правду официальные цифры и что происходит сейчас в белорусских больницах, «Радыё Свабода» рассказал врач реанимации Витебской больницы скорой помощи Ростислав Савицкий.

«Данные, безусловно, отличаются: можно говорить, что разница — примерно в 16 раз. Официально говорят о 16-17 смертях за сутки. Но только по нашей больнице я могу сказать, что умирает около 10 человек за сутки», — говорит Ростислав Савицкий.

«Тенденция пошла на омоложение. Есть очень много пациентов моложе 40 лет, значительно возросла летальность. Не хватает кислорода. Приходится во время дежурств задействовать какие-то странные резервы, чтобы дать пациентам хоть какой-то кислород», — рассказывает правду о ситуации с коронавирусом витебский медик,

В сюжете используются также кадры из украинских больниц и реанимаций, так как съемочную группу в белорусские больницы не пустила администрация.

«Ковид значительно помолодел. К сожалению, стали умирать более молодые люди. Если раньше риск летального исхода был в возрасте 65+, то сейчас умирают и в 28, и в 36…

95% наших пациентов — не вакцинированные люди. Поэтому я призываю всех: вакцинируйтесь, это ваше спасение», — говорят украинские медики.

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