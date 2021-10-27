закрыть
27 октября 2021, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, за сколько продают Борисовский консервный завод

5
  • 27.10.2021, 9:01
  • 4,518
Стало известно, за сколько продают Борисовский консервный завод

Покупателя пока не нашлось.

Борисовский консервный завод выставили на торги. Его стартовая цена — почти 6,6 млн рублей. Покупателя пока не нашлось, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

На продажу выставлен комплекс зданий предприятия, оборудование, мебель, офисная техника. Предприятие должно быть ликвидировано до 30 декабря 2021 года.

Работникам завода обещали выплатить задолженную зарплату после того, как продадут завод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел