Стало известно, за сколько продают Борисовский консервный завод 5 27.10.2021, 9:01

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Покупателя пока не нашлось.

Борисовский консервный завод выставили на торги. Его стартовая цена — почти 6,6 млн рублей. Покупателя пока не нашлось, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

На продажу выставлен комплекс зданий предприятия, оборудование, мебель, офисная техника. Предприятие должно быть ликвидировано до 30 декабря 2021 года.

Работникам завода обещали выплатить задолженную зарплату после того, как продадут завод.

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