Мнение: Запускаются несколько сценариев проводов политического трупа Лукашенко 5 27.10.2021, 9:29

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фото: getty images

Будет жарко, будет очень интересно, будет штормить.

Немного поговорим про перспективы интеграции. Вчера Владимир Путин четко дал понять, что ничего 4 ноября подписано не будет. В этот день он будет посещать Севастополь. Синепалый туда явно не полетит, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Да, впрочем, не сильно и собирался, демонстративно расхаживая по красным зонам больниц. В чем-то товарищи из пресс-службы синепалого оказались правы - он действительно перешел красную черту. Денег не дают, пациент дурки, возомнивший себя главой государства, обиделся и забуянил.

Попытка попробовать, как далеко можно зайти в оскорблении Кремля неумехами из «провинциального канала» была элегантно отбита. И пришлось оправдываться, чем сделали еще хуже. Сначала было просто хамство, а получилось комичное провинциальное хамство.

Кстати, Байдена по итогу тоже зря оскорбили. Круг стран, куда всякие азверенки смогут поехать без угрозы потерять язык, стремительно сужается. И трусливый наезд на Рамзана Кадырова явно был лишний. Отрицательная селекция не отменяет естественный отбор.

Итак, инсайды по поводу того, что 4 ноября никакие интеграционные документы подписываться не будут, в общем-то, оправдались. Мы не будем анализировать тему о глубинных причинах происходящего - то ли Кремль обиделся, то ли синепалый саботирует. Скорее всего и то, и другое. Первопричина в том, банально не дали денег вперед под самое «чэснае» слова.

Куда интереснее последствия. В ноябре запустится несколько сценариев проводов политического трупа на лечение. Это и работа с лояльными Кремлю кадрами в силовых структурах, и аккуратный вывод на поле компромиссной политической фигуры, и более толстый троллинг безумного младшего брата.

Год (точнее годы) «неблагодарной свиньи» заканчивается. Будет жарко, будет очень интересно, будет штормить.

Мы же не забываем, что главным актором и бенефициаром грядущих пертурбаций должен быть беларусский народ, то есть мы с вами, если не хотим из Освенцима в Бухенвальд.

К этому есть все предпосылки, поскольку даже в Кремле начали осознавать, что нужен новый формат отношений. Старый - интеграция любой ценой - не работает и ведет исключительно к росту антироссийских настроений.

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