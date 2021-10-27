«Массовый акт неповиновения»: белорусские студенты обсуждают всеобщую забастовку 27.10.2021, 9:37

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фото: NAVINY.BY

Молодежь уверена, что университетская стачка 2020 года — далеко не последняя.

26 октября 2020 началась одна из самых мощных и последовательных акций студенчества: всеобщая забастовка, напоминает «Задзiночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС).

«К сожалению, мы оказались в поле почти одни: студенчество почти единственным массово вышло на улицы, продемонстрировав силу духа и потрясающую стойкость.

Мы ни о чем не жалеем: это был массовый акт неповиновения незаконной власти и ее ставленникам в администрации вузов и убеждены, что это был далеко не последний раз», — рассуждают студенты о всеобщей забастовке.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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