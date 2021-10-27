В Слониме из-за коронавируса умер настоятель кафедрального собора 27.10.2021, 11:01

Священник скончался на 84-м году жизни.

Вследствие коронавирусной инфекции на 84-м году жизни скончался настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора города Слонима митрофорный протоиерей Виктор Боковец, сообщили в БПЦ.

"До последних лет служения отца Виктора за духовной помощью в Спасо-Преображенский собор стекались множество прихожан. Своей благодатной молитвой многих вернул он к жизни, наставил на путь спасения", - говорится в сообщении.

Спасо-Преображенский собор во время войны сильно пострадал, а в 1963 году был взорван и остался только фундамент. По благословению и при помощи правящего архиерея, прихожан храма и неравнодушных людей отец Виктор много потрудился над его воссозданием.

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