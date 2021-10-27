Опасная игра Турции: что задумал Эрдоган? Николай Замикула, «Зеркало недели»

27.10.2021, 11:08

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Анкара готовилась выслать из государства послов десяти стран, но неожиданно передумала.

В уикенд президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал громкое внешнеполитическое заявление, имевшее все шансы существенно заострить непростые отношения Анкары с Западом. Выступая на митинге в городе Эскишехир, политик сообщил, что поручил Министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти государств. Впрочем, судя по последним новостям, уже 25 октября он изменил свое мнение.

Что именно происходит? Чем провинились перед Эрдоганом руководители дипломатических представительств Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Финляндии и Швеции? Что они сделали, чтобы заслужить прощение турецкого лидера? Для ответа на эти вопросы надо углубиться в причины конфликта.

Поводом для турецкого демарша стала критика западными дипломатами судебного процесса над Османом Кавалой — бизнесменом, филантропом и активистом, которого обвиняют в антигосударственных действиях. Ему инкриминируют организацию протестов вокруг парка Гези в 2013 году и участие в неудачной попытке государственного переворота летом 2016-го. Турецкая власть считает Кавалу «агентом Джорджа Сороса», причастным к деятельности организации «гюленистов» — движению, которое нынешнее правительство считает ключевой угрозой внутренней безопасности Турции.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года и с ноября находится в тюрьме. Судебный процесс над ним, на беспристрастный посторонний взгляд, оставляет много вопросов по соответствию принципам права и закона. Кавалу уже оправдывали по статьям обвинения, выдвинутым против него. Например, в феврале 2020-го именно так завершилось дело о событиях 2013 года. Но параллельно появлялись новые обвинения, не позволяющие ему выйти из тюрьмы.

Для западных партнеров Анкары это дело становится своеобразным символом предвзятости судебных процессов в современной Турции. Европейский суд по правам человека еще в декабре 2019 года утвердил решение об отсутствии надлежащих доказательств для ареста Кавалы и усмотрел в действиях турецких правоохранительных органов скрытую цель — осуществить давление на правозащитную среду в Турецкой Республике. Международное сообщество требует от Анкары освободить Османа Кавалу. Действия десяти послов стали еще одним элементом кампании, направленной на привлечение внимания к проблеме. 18 октября по случаю четвертой годовщины ареста Кавалы они подготовили обращение, призывая к скорейшему справедливому завершению дела.

Впрочем, это вызвало крайне жесткую реакцию со стороны турецкой власти. Президент Эрдоган сразу раскритиковал заявление дипломатов, заявив, что не в их полномочиях поучать Турцию. Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела государств пребывания не является обязанностями послов. Сначала «виновных» дипломатов вызвали для объяснений. Но этого оказалось мало. И уже через несколько дней Эрдоган объявил о решении выслать их за пределы Турецкой Республики.

Такой демонстративный шаг мог усилить напряжение в непростых отношениях Анкары с западными партнерами. Впрочем, Эрдоган пошел на него. Своим заявлением западные дипломаты надавили на две болезненные для турецкого лидера точки.

Во-первых, их действия воспринимаются Эрдоганом как вмешательство во внутренние дела Турции, ее независимую систему правосудия. Это — недопустимо для лидера «Партии справедливости и развития» (ПСР), которая строит свою политическую платформу именно на идее реализации независимой от внешнего влияния, национально-ориентированной политики. Во-вторых, с точки зрения Анкары, они касаются вопроса «гюленистов» — движения, пригодившегося Эрдогану в борьбе против влияния военных в государстве, но со временем превратившегося в основного врага турецкой власти.

Даже с учетом этих факторов, высылка послов — очень радикальный шаг в дипломатических отношениях. Особенно, когда речь идет о странах-партнерах. А в этот раз сложилась именно такая ситуация. Семь из десяти дипломатов, вызвавших недовольство Эрдогана, представляют членов НАТО, союзников Турции по евроатлантической системе коллективной безопасности. Конечно, они не являются равноценными партнерами для Анкары. Отношения с каждым государством имеют свою специфику и уровень.

Например, Франция в последнее время выступает откровенным оппонентом Турции. То есть, высылка посла не изменила бы существенно характер франко-турецких отношений. В то же время Германия остается домом для мощной турецкой диаспоры (при этом лояльной к Эрдогану и ПСР), — и это следует учитывать турецкой власти. Также очень важна реакция Соединенных Штатов, с которыми Анкара именно сейчас начала переговоры о приобретении новых самолетов F-16 для турецких ВВС.

Впрочем, тех, кто ожидал окончательного разрыва Турции с Западом и ослабления евроатлантической системы коллективной безопасности вследствие этих событий, ждало разочарование. В начале новой рабочей недели посольство США в Турецкой Республике обнародовало в Твиттере сообщение, в котором подчеркивало приверженность положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях. Акцент был сделан на статье 41 документа, где прописывается обязанность дипломатов уважать законы государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела. Репост сообщения сделали другие дипломатические представительства, вовлеченные в скандал.

Это позволило Эрдогану заявить о своей победе в противостоянии с иностранными дипломатами. На встрече с членами правительства он сообщил, что позитивно воспринимает обнародованные посольствами сообщения. По мнению президента Турции, задекларированное в них уважение к Венской конвенции подтверждает отказ дипломатов от «клеветы на нашу страну» (именно так он воспринимает их оценки ситуации с правами человека в Турецкой Республике). Эрдоган выразил надежду, что иностранные послы поняли ситуацию и отныне будут осторожнее в своих заявлениях.

Кризис, возникший очень неожиданно, так же быстро разрешился. При этом стороны не прибегли к каким-либо радикальным практическим действиям, — противостояние так и осталось словесным. И в результате ни один из участников ничего особо не утратил.

Западные дипломаты выполнили свой долг, продиктованный их оценкой ситуации с правами человека в Турции. Они выразили позицию по делу Кавалы и в то же время, судя по всему, остаются на турецкой территории. За это им пришлось расплатиться расплывчатым сообщением в Твиттере, которое в действительности можно трактовать по-разному. Ведь задекларированная верность общеизвестным принципам дипломатической работы — на самом деле констатация факта, а не извинение.

С другой стороны, сам факт появления сообщения дает возможность Эрдогану говорить о своей победе. Он акентирует на том, что дал надлежащий ответ на прямую атаку против судебной системы и суверенитета Турции. При этом ему удалось сделать это малой кровью, исключительно публичными выступлениями, не прибегая к практическим действиям, которые однозначно заострили бы отношения с западными партнерами.

Создается впечатление, что Эрдоган сознательно пошел на повышение напряжения. Но вместе с тем не хотел чрезмерной эскалации, которую вызвала бы высылка послов. Мотивы действий турецкого президента надо искать в подготовке к очередным президентским и парламентским выборам, которые состоятся в Турции в 2023 году. ПСР и Эрдогана лично ждет тяжелое испытание. Экономическая ситуация в Турции остается сложной. Государство ощущает последствия стремительного падения курса лиры, что влияет на оценку эффективности действующей власти и электоральные вкусы общества. К тому же в рядах оппозиции есть харизматичный политик, способный бросить вызов самому Эрдогану, — мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

В таких условиях действующая власть уже сейчас должна думать о том, как мобилизовать свой электорат и обеспечить себе победу. Конечно, она будет апеллировать к успехам в безопасностной и внешнеполитической сферах, демонстрируя достижения в борьбе с курдскими боевиками и положительную роль Турции в процессе деоккупации азербайджанских территорий. Вместе с тем важным лозунгом для ПСР остается подтверждение независимости ее политики от внешнего влияния и способности постоять за интересы государства перед другими акторами. Это становится мерилом успеха в деле возвращения Турции надлежащего места на геополитической арене — достижении цели, поставленной еще Мустафой Кемалем Ататюрком при создании Республики.

Риторика турецкого президента, который говорит, что не намеревался инициировать кризис, но в то же время готов защищать достоинство государства, направлена на внутреннюю аудиторию. Эрдоган презентует себя как сильного лидера, руководствующегося исключительно национальными интересами и уважаемого в мире. Вместе с тем полезным для него будет и покритиковать западных партнеров. Самые опасные внутриполитические конкуренты строят свою политическую платформу именно на прозападных позициях. Следовательно, в его интересах лишний раз напомнить электорату об угрозе внешнего вмешательства во внутренние дела Турции, заранее создавая оппозиции имидж «иностранных агентов».

Конечно, эта внутриполитическая игра опасна. Слишком резкие действия могут в конце концов дестабилизировать внешнеполитическое позиционирование Турции. Но и ставки очень высоки, поэтому Эрдоган готов идти на риск. И на сегодняшний день, похоже, он имеет успех.

Николай Замикула, «Зеркало недели»

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