БОР: Для начала ответьте себе на несколько вопросов
- 27.10.2021, 11:24
И примите свежее решение.
Почему нужно уйти в забастовку 1 ноября и как это сделать правильно.
Об этом пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Для начала ответьте сами себе на несколько вопросов.
1) Мы уже достигли всех целей нашей революции?
a) Политзеки по тюрьмам не сидят?
b) У власти легигитимный президент и прекрасное правительство?
c) Силовики всех ведомств ведут себя абсолютно в рамках закона?
2) Может быть, дела не так плохи?
a) Никого не арестовали за последних пару недель по политическим мотивам?
b) Растет свобода прессы, телеграм-каналы прямо бьют не в бровь, а в глаз. И никто их не объявляет экстремистскими?
c) С Covidom все замечательно, не только вышли на «плато», но и количество заразившихся / умерших неуклонно снижается?
d) И в связи с такими тенденциями мы можем себе позволить еще пару-тройку месяцев подождать, накопить силенок?
Вам удалось на все поставленные вопросы ответить четкое «НЕТ»? Ну так я вам диагноз поставлю – Вы все еще змагар! Хотя бы потому, что способны смотреть и ВИДЕТЬ ОЧЕВИДНОЕ.
Идем дальше.
Вы в 2020 году не сильно сомневались, когда надевали белые браслеты, фоткали бюллетени и сворачивали их гармошкой, так ведь?
А потом – может и боялись, но поднимали свою пятую точку, и шли на марш?
А если не шли сами, то зависали в Нехте, пока очередной марш не закончится?
Т.е. Вы были в состоянии принимать решения. И бороться.
И если кто-то скажет вам, что эту способность принимать решения у вас уже отняли – для начала плюньте ему… куда-нибудь.
И примите свежее решение. Противостоять злу тем способом, которым вы можете.
Примите ЛИЧНОЕ решение участвовать в забастовке с 1 ноября. Не думайте в этот момент, поддержат ли вас другие. Несомненно – поддержат, если увидят в ваших глазах ваше твердое решение.
Жыве Беларусь!
Стачке быть!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.