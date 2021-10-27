БОР: Для начала ответьте себе на несколько вопросов 27.10.2021, 11:24

И примите свежее решение.

Почему нужно уйти в забастовку 1 ноября и как это сделать правильно.

Об этом пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Для начала ответьте сами себе на несколько вопросов.

1) Мы уже достигли всех целей нашей революции?

a) Политзеки по тюрьмам не сидят?

b) У власти легигитимный президент и прекрасное правительство?

c) Силовики всех ведомств ведут себя абсолютно в рамках закона?

2) Может быть, дела не так плохи?

a) Никого не арестовали за последних пару недель по политическим мотивам?

b) Растет свобода прессы, телеграм-каналы прямо бьют не в бровь, а в глаз. И никто их не объявляет экстремистскими?

c) С Covidom все замечательно, не только вышли на «плато», но и количество заразившихся / умерших неуклонно снижается?

d) И в связи с такими тенденциями мы можем себе позволить еще пару-тройку месяцев подождать, накопить силенок?

Вам удалось на все поставленные вопросы ответить четкое «НЕТ»? Ну так я вам диагноз поставлю – Вы все еще змагар! Хотя бы потому, что способны смотреть и ВИДЕТЬ ОЧЕВИДНОЕ.

Идем дальше.

Вы в 2020 году не сильно сомневались, когда надевали белые браслеты, фоткали бюллетени и сворачивали их гармошкой, так ведь?

А потом – может и боялись, но поднимали свою пятую точку, и шли на марш?

А если не шли сами, то зависали в Нехте, пока очередной марш не закончится?

Т.е. Вы были в состоянии принимать решения. И бороться.

И если кто-то скажет вам, что эту способность принимать решения у вас уже отняли – для начала плюньте ему… куда-нибудь.

И примите свежее решение. Противостоять злу тем способом, которым вы можете.

Примите ЛИЧНОЕ решение участвовать в забастовке с 1 ноября. Не думайте в этот момент, поддержат ли вас другие. Несомненно – поддержат, если увидят в ваших глазах ваше твердое решение.

Жыве Беларусь!

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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