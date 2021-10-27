Белоруска нашла поддельные 100 евро в штанах из секонд-хенда и попыталась их обменять 1 27.10.2021, 11:43

Это стало началом новых «приключений» для пенсионерки.

61-летняя жительница Молодечно купила в секонд-хенде штаны и нашла в них банкноту в 100 евро. Несколько лет спустя она попыталась обменять купюру, но та оказалась поддельной — и женщине пришлось общаться с милицией. Об этом рассказывает «Маладзечанская газета».

Признаки подделки выявил специалист при проверке подлинности банкноты.

«Согласно заключению экспертов, изъятый денежный знак образца 2002 года является поддельным, потому как изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов Европейского центрального банка», говорится в сообщении издания.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК Республики Беларусь. Какой статус в этом деле у женщины, нашедшей купюру, — районное издание не сообщает.

За изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной денежной единице Республики Беларусь, денежных знаков или ценных бумаг в иностранной валюте может грозить от двух до семи лет лишения свободы.

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