Ситуация для Лукашенко все больше напоминает цугцванг 8 27.10.2021, 12:11

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Времени на хаотические движения, как и пространства для них, у Картофельного Лося очень мало.

В российских СМИ появились сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин снова отменяет личную встречу с Лукашенко и вместо участия в заседании «высшего госсовета союзного государства» отправляется 4 ноября в Севастополь.

Это станет очередным серьезным ударом Москвы по Лукашенко, считает телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Можно попробовать судорожно звонить в Кремль, можно закатить истерику похлеще прежней, повышая ставки, а можно рвануть в Севастополь 4 ноября. Вероятнее всего, будет ядреная смесь первого и второго вариантов. Потому что Севастополь - это билет в один конец.

Виртуальный саммит «союзного государства», если таковой состоится, не позволит решить ни одного серьезного вопроса в формате «плакаться в жилетку и хватать за полу» и окончательно подтвердит виртуальный характер этого образования. Времени на хаотические движения, как и пространства для них, у Картофельного Лося очень мало.

К слову, сюжеты с бессмысленными разъездами синепалого вирусолога по красным зонам в Москве тоже оценили по достоинству. Ковид-диссиденту могут поставить мат в виде санитарного кордона.

Сегодня во дворце синепалого традиционный выходной - есть время, чтобы подумать, что делать. Только ситуация все больше напоминает цугцванг.

Со своей стороны мы можем и должны помочь хунте совершить как можно больше фатальных ошибок:

- вакцинируемся;

- соблюдаем дистанцию;

- носим маски;

- закупаем продукты;

- остаемся дома.

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