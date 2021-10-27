Минздрав Украины: Иностранцы могут получить прививки в нашей стране

Минздрав Украины: Иностранцы могут получить прививки в нашей стране2
- 27.10.2021, 12:21
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В стране-соседке Беларуси стартовал пятый этап вакцинации.
Пятый этап вакцинации от коронавируса в Украине предусматривает иммунизацию иностранцев. Об этом сообщили 27 октября на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Получить прививки могут иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации, отметили в ЦОЗ.