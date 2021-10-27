«Власть боится как огня, что остановится железная дорога» 2 27.10.2021, 12:32

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иллюстрационное фото

Сильное обращение к работникам БелЖД.

Читатель сайта Charter97.org, работающий на железной дороге, опубликовал призыв к работникам транспорта в преддверии забастовки, которая начнется в Беларуси 1 ноября:

— В свете предстоящих событий прошу всех работников железной дороги вспомнить о нашем продажном профсоюзе, вспомнить о том, что «заправляет» на дороге не народ, а наемники из КГБ, вспомнить о своих репрессированных, уволенных, арестованных коллегах, друзьях, знакомых, родственниках.

Говорят, что «железка» — это одна семья, но в это понятие многие вкладывают негативный смысл. Что все вокруг родня друг другу и устроены по блату, а также пользуются социальным пакетом и всеми предоставляемыми дорогой благами по своему желанию и усмотрению, в зависимости от степени приближенности к начальству.

Прошу вспомнить и о своем утраченном благополучии, связанным с низкой оплатой труда, «утечкой» квалифицированных кадров. Это благополучие тает на глазах из-за руководителей, не имеющих своего мнения и подчиняющихся преступникам от нелегитимной власти.

И, в связи со всем сказанным, хочу сейчас вложить в понятие «семьи железнодорожников» позитивный смысл. Мы, даже уволенные, сейчас настолько близки к друг другу, благодаря событиям в нашей стране и сопротивлению фашистскому режиму. Это сопротивление нас сплотило. Мы мыслим и действуем в одном направлении.

Решение о забастовке должно быть осознанным. То, что власть боится как огня, что остановится железная дорога, думаю, не надо никому объяснять. Транспорт в забастовке всегда играет решающую роль.

Задумайтесь о своем будущем и будущем «Белорусской железной дороги»! Если мы являемся работниками «железки», то мы несём ответственность за ее работу и процветание, а также за забастовку на дороге. Машинисты, путейцы, движенцы, специалисты, программисты и железнодорожники всех профессий и должностей, от Вас зависит будущее всей страны, не только железной дороги! Будьте сильными духом, крепитесь и сопротивляйтесь!

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