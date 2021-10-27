В Беларуси готовят новый налог для огородников, грибников, ягодников и пчеловодов 9 27.10.2021, 12:48

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Но есть нюансы.

Чиновники рассматривают возможность обложить подоходным налогом тех, кто продает овощи, мясо и мед со своего приусадебного участка, а также сдает грибы, ягоды и лекарственные растения. Но сразу уточним: взимать этот сбор хотят не со всех.

По информации zerkalo.io, такие правки содержатся в одном из вариантов изменений в Налоговый кодекс, который подготовили чиновники. И это еще не означает, что такой сбор в итоге введут.

Что могут изменить для тех, кто указывает солидные суммы от продажи овощей и мяса с приусадебного участка

Налоговики при проверке расходов и доходов белорусов все чаще стали получать пояснения, что крупные суммы, которые привлекли внимание проверяющих, — это доходы от продажи овощей, фруктов, мяса или меда с приусадебного участка.

«В последние годы в налоговую от физлиц, в отношении которых проводится проверка в сфере декларирования доходов и имущества, стали поступать пояснения, в которых они указывают, что полученные ими или их близкими родственниками (например, пожилыми родителями) доходы в крупных размерах — средства от реализации продукции растениеводства, животноводства, пчеловодства, выращенной (произведенной) на личном приусадебном участке», — отмечают чиновники в обосновании для введения подоходного налога.

Налоговики говорят, что проверить такую информацию достаточно сложно. Для этого как минимум нужно получить информацию об урожайности и закупочным ценам по разным регионам.

«В ряде случаев гражданами заявляются крупные суммы доходов от реализации вышеуказанной продукции на рынках, торговых местах, а также заготовительным организациям из Российской Федерации, у которых закупочные цены в несколько раз выше цен белорусских организаций — заготовителей, — уточняют чиновники. — Проверить или опровергнуть такие факты невозможно. Учитывая, что такие источники доходов заявляются лицами, имеющими собственный бизнес (учредители, руководители организаций, индивидуальные предприниматели), доходность которых ниже среднего по сравнению с аналогичным бизнесом в данной сфере, а также гражданами, не имеющими официальных источников доходов на протяжении нескольких лет, то в таких действиях граждан усматривается схема ухода от налогообложения».

В этой ситуации чиновники предлагают облагать налогом такие доходы, если при проверке расходов и доходов человек указывает такой источник денежных поступлений. Но взимать такой сбор хотят с суммы, которая превысит 200 базовых величин (на сегодня это 5800 рублей).

«При указании в рамках проведения камеральной проверки за соответствием расходов доходам проверяемым лицом указанных доходов в качестве источников доходов предлагается ввести механизм их налогообложения, — уточняют чиновники. — С целью недопущения ухудшения положения добросовестных граждан, которые действительно занимаются выращиваем и реализацией вышеуказанной продукции, предлагается установить предел дохода в размере 200 базовых величин в год, который освобождается от подоходного налога».

Предел в 200 базовых аналогичен «потолку» для освобождаемых от налогов доходов от ремесленной деятельности и агроэкотуризма, добавляют налоговики.

Что могут изменить для грибников и ягодников

Чиновники также хотят облагать подоходным налогом в 10% доходы от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Но взимать его намерены в таких же случаях, как и сбор с огородников. Речь про те случаи, когда при проверке налоговиками расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от продажи ягод, грибов, лекарственных растений.

Для чего хотят ввести эти налоги

Эти новшества могут ввести для «предотвращение случаев легализации физлицами доходов, с которых не были уплачены налоги, сборы». «Кроме того, это будет способствовать привлечению к налогообложению доходов, полученных физлицами от выращивания продукции растениеводства в производственных масштабах исключительно с целью извлечения дохода без образования фермерских хозяйств и без уплаты налогов (подоходного налога, единого налога)», — считают чиновники.

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