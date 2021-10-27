Не сенсация, а закономерность Виталий Портников

27.10.2021, 12:55

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Виталий Портников

О чем говорит решение суда в Амстердаме по скифскому золоту.

Решение нидерландского суда возвратить «скифское золото» в Украину многие воспринимают как сенсацию — а я, как закономерность

Сенсацией стало бы, если бы судебный процесс в одной из стран цивилизованного мира завершился бы решением возвратить экспонаты, которые были отправлены на выставку с территории Украины, под контроль государства, оккупировавшего часть этой территории, — пишет украинский журналист Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Международное право так не работает. Вопрос вовсе не в том, в каком именно музее на момент отправки экспонатов находилась знаменитая коллекция. Нет, вопрос в том, какой именно стране она принадлежала. То, что сейчас музей, в котором находились экспонаты, находится под оккупацией вместе со всем Крымом — это, конечно же, проблема. Но эта проблема решается вовсе не возвращением экспонатов. Эта проблема решается возвращением контроля Украины над Крымом.

И в России, думаю, это прекрасно понимают. Поэтому российские пропагандисты с момента обнародования решения суда в Нидерландах стараются принизить важность победы Украины. Поэтому прежде всего говорят не об этой победе, а об очередной апелляции — хотя, уверен, серьезных шансов изменить вердикт в Верховном Суде Королевства Нидерланды у российской стороны нет.

И акцент переносится с экспонатов на сам Крым. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов назвал решение нидерландского суда «рейдерским захватом» и решил ответить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пообещавшему, что также, как «скифское золото», будет возвращен и сам Крым.

Но в заявлении Аксенова есть логическая нестыковка. «Рейдерский захват» — это не про «скифское золото», это про Крым. Оккупацию и последующую аннексию полуострова вполне можно сравнить с рейдерским захватом. Сам Аксенов был избран председателем Совета Министров АРК по представлению Виктора Януковича, который на момент подписания этого документа уже не был действующим президентом Украины. Депутаты крымского парламента голосовали и за назначение Аксенова, и за другие судьбоносные решения под дулами автоматов российских военных, которые захватили здание Верховного Совета АРК. До сих пор нельзя выяснить даже, был ли кворум при принятии всех этих решений или они были банально сфальсифицированы — как и результаты так называемого крымского «референдума», на который традиционно ссылается Аксенов.

И да, именно так выглядит рейдерский захват — посылают вооруженных людей, захватывают кампанию, заставляют ее руководителей под угрозой применения силы подписывать документы с нужными захватчиками решениями. Так что весьма уместная параллель. Для Крыма.

А в случае со «скифским золотом» был банальный судебный процесс, который завершился торжеством справедливости. И это не новость, господин Аксенов. Это данность.

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