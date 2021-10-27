В Мексике нашли сотни неизвестных артефактов майя 27.10.2021, 12:58

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Больше всего ученых заинтересовали два уникальных сосуда.

Вдоль маршрута строительства новой железной дороги в Мексике, а именно на полуострове Юкатан, археологами были обнаружены остатки 2500 древних сооружений доиспанских времен и 80 захоронений, сделанных майя. Информации о таком невероятном открытии была предоставлена Национальным институтом антропологии и истории Мексики.

Об этом сообщает Bienvenidos al INAH (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты воспользовались географической привязкой GPS, а также топографическими снимками, полученными с помощью спутников и датчиков LIDAR. Был исследован участок, расположенный между такими городами, как Паленке и Эскарсега. Эксперты отмечают, что среди артефактов присутствуют не только разнообразные керамические изделия, а также остатки максимально простых домов майя, построенных из соломы, но еще и самые настоящие платформы церемониального характера.

Больше всего заинтересовали два уникальных сосуда, которые имеют ручки, изготовленные в форме женской груди. Исследователи считают, что такая керамическая посуда могла использоваться исключительно элитой во время важных мероприятий религиозного или политического характера. Кроме того, майя пользовались сосудами для того, чтобы хранить в них духи, шоколад и другие довольно ценные жидкости.

Начало железной дороги проходит через тот регион, где раньше находилось очень много племен майя. Потомки представителей древней цивилизации проживают на полуострове Юкатан вплоть до сегодняшнего дня. Они вместе с экологами протестуют против того, чтобы строительство этой железной дороги было продолжено.

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