Главная проблема России 5 Игорь Яковенко

27.10.2021, 13:04

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Он заслужил «славы» Герострата.

В этот день, 19 лет назад, 26 октября 2002 года произошел штурм Театрального центра на Дубровке в Москве. В результате штурма были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников. По утверждению общественной организации «Норд-Ост», погибли 174 человека. В этой операции уже тогда, 19 лет назад путинский режим проявил себя полностью и только очень наивные или очень лицемерные люди после Дубровки могли спрашивать: «ху из мистер Путин?».

Уже тогда стало все ясно с бездонной подлостью российского телевизора, по которому показали труп главаря террористов Мовсара Бараева и бутылку коньяка «Hennessy», стоящую рядом с ним на полу. По словам Ольги Романовой, бутылку принес из буфета Аркадий Мамонтов, видимо, для того чтобы показать телезрителям, что террорист-смертник, исповедующий радикальную версию ислама, на самом деле алкаш, не упустивший возможности стащить из буфета дорогой коньяк.

Телеканал «НТВ» показывает убитых террористов и женщин-смертниц, подавляющее большинство из них убито выстрелом в затылок. На вопрос, зачем было убивать всех террористов, большинство из которых уже не могли оказывать сопротивления, есть только один ответ: чтобы избежать суда, в ходе которого неизбежно выяснились бы крайне неприятные для путинских силовиков детали этого теракта.

Уже тогда стало все ясно с бездонной лживостью путинских холуев, когда министр здравоохранения Юрий Шевченко сразу после теракта заявил: «основной причиной смерти большого количества заложников является обострение хронических болезней». Вот так, жили себе 130 или 174 человека с хроническими болезнями и вдруг все сразу в один момент умерли. А газ, примененный при штурме, он, конечно, совершенно безвредный.

Уже тогда все было ясно с путинским «правосудием», когда судья Тверского районного суда Москвы М. М. Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов.

И уже тогда было все ясно с самим Путиным, который заявил на встрече с журналистами, что люди погибли «не в результате действия газа», который, по его словам, был безвредным, а стали жертвами «ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании». И вот теперь, 19 лет спустя обнаружилась, наконец, главная проблема России.

Главная проблема России – Путин не бессмертен

Один из самых влиятельных людей в РПЦ – митрополит Тихон (Шевкунов), духовник Путина, дал большое интервью изданию Daily Storm, которое создали выходцы из LifeNews Арама Габрелянова.

В числе прочего Шевкунов заявил, что Путин достиг такого авторитета, что найти ему преемника будет невозможно:

"Многие смотрят и говорят: ”А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?” Но это и наша проблема, человек не бессмертен".

По мнению митрополита Тихона Путин - "человек совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого – "спасать Россию". "Россия была спасена, но еще же задача сохранить, знаете же, у нас на крестике написано ”спаси и сохрани”. Это все лежит на этих плечах… " – объясняет Шевкунов историческую миссию Путина.

От кого же Путин спасает Россию? Спасать Россию Путину, по мнению Шевкунова, приходится от российской интеллигенции и российского общества. Про российскую интеллигенцию Шевкунов знает, что она вся состоит из террористов:

«Алексей Максимович Горький, наш великий русский писатель, поддерживал террор, наши прекрасные писатели состояли в террористических организациях. «Алые Паруса»... Грин — эсер, Мандельштам пытался вступить в боевую террористическую организацию, но был хлюпенький, его не взяли».

То есть, с точки зрения Шевкунова правильно, что Грина в СССР перестали печатать, при жизни называли «идеологическим врагом», после смерти – космополитом, а Магдельштама сгноили в лагере, как и сотни тысяч представителей столь ненавидимой Шевкуновым интеллигенции.

Другой враг России, от которого Путин ее спасает – это российское общество, которое обвиняется в подростковом инфантилизме и неготовности к "созидательному диалогу" с государством. То есть, в отсутствии «созидательного диалога» виновата не власть, которая уничтожила все каналы обратной связи, включая независимые СМИ, судебную системы и выборы, а общество. Что же такое российское общество? "Это бесконечные сплетники, клеветники, завистники и разрушители, вот это болото страшное", – сказал Шевкунов о россиянах, которых он назвал "чернью".

Итак, главная проблема России – трагическая смертность Путина.

Неизбежность личной смерти – проблема любого человека. Но для диктатора, достигшего вершин абсолютной власти и несметных богатств, эта проблема воспринимается еще и как огромная несправедливость. Поэтому многие тираны, достигшие преклонных лет, использовали свою власть для обретения бессмертия.

Первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н.э.) очень хотел жить вечно, и в поисках эликсира бессмертия отправлял экспедиции в Японию, последние 10 лет царствования Цинь Шихуанди провел в поездках по стране, в ходе которых искал лекарей и магов, которые могли бы дать рецепт эликсира. По одной из версий, он умер, отравившись ртутью, которая входила в состав снадобья, составленного придворными медиками.

Примерно та же беда приключилась с другим жаждущим бессмертия китайским императором Сюань-цзуном (VIII век). Придворный алхимик приготовил для него препарат и через месяц после приема «эликсира молодости» император скончался.

Советский диктатор Сталин безумно боялся смерти. При нем для разработки «эликсира бессмертия» была создана сверхсекретная научная организация - группа «Андроген», проводившая оккультные исследования, с помощью которых можно получить продлевающий жизнь «философский камень». Для этого «ученые» анализировали древние алхимические трактаты, манускрипты, старинные документы, выезжали за рубеж, общались с иностранными специалистами в сфере алхимии и геронтологии. В итоговом отчете академика Савельева, руководителя «Андрогена», сообщалось, что получен «философский камень», который при соединении с майской росой образует „живую воду“. Этот «эликсир жизни» вылечивает болезни и продлевает срок активной фазы жизнедеятельности человека. В 1953 году Сталин умер…

После появления советской спецгруппы «Андроген» Гитлер создал «Аненербе» - преступную организацию, проводившую опыты над людьми, в том числе в поисках «элексира бессмертия». На базе «Аненербе» в 1942 году был создан Институт военных исследований. Деятельность этого института была подробно рассмотрена на Нюрнбергском процессе, была признана преступной, а ее руководитель Зиверс был приговорен к смертной казни и повешен…

Путин, как и его предшественник, Сталин панически боится смерти. Но он еще и никому не доверяет, возможно, в еще большей степени, чем Сталин. Поэтому поиски личного бессмертия для Путина поручены его дочери.

Дочь Путина, Екатерина Тихонова курирует научные генетические разработки, которые могут дать физическое бессмертие. А не так давно стало известно о совещании, в котором принял участие очень тот самый митрополит Тихон (Шевкунов), у которого та же Тихонова интересовалась, можно ли считать генетические исследования оправданными с точки зрения христианства.

В литературе к бессмертию стремятся и получают его в основном не слишком симпатичные персонажи. Причем сами эти персонажи получают бессмертие, как правило, в результате превращения в нежить, призраков, живых мертвецов, вампиров и т. д. Например, Кощей Бессмертный и Волан-де-Морт.

Путин, подобно этим персонажам, продлевает свой политический век, питаясь чужими жизнями. И это не только жизни убитых по его прямому приказу или с его молчаливого согласия Бориса Немцова, Анны Политковской, Юрия Щекочихина, заложников «Норд-Оста» и Беслана, 15 тысяч граждан Украины, сотен тысяч убитых сирийцев. Каждую минуту пребывания у власти Путин пожирает жизни россиян, у которых нет перспективы. Он жрет наше будущее, будущее наших детей и внуков, у которых нет шансов на нормальную жизнь в этой стране. Поэтому он, конечно, заслужил бессмертие. Как Герострат. Как Гитлер. Как Сталин. Бессмертие в проклятии человечества.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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