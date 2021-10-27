Сколько стоит иностранцу учиться в Беларуси? 27.10.2021, 13:23

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иллюстрационное ФОТО: OLD.GSOM.SPBU.RU

В основном за дипломом в нашу страну приезжают из стран СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии.

В белорусских вузах стоимость обучения для иностранных студентов в 2−2,5 раза выше, чем для студентов из нашей страны. Об этом во время пресс-конференции в Доме прессы рассказал Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования.

По словам Сергея Касперовича, в белорусских вузах сейчас учится около 27 тысяч иностранцев. Это студенты, магистранты, аспиранты, а также те, кто занимается на подготовительном отделении. В основном за дипломом в нашу страну приезжают парни и девушки из стран СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии. Есть и обучающиеся из Европы, но это, отмечают в Министерстве образования, единичные случаи.

Иностранцы часто поступают на технические, педагогические специальности, профессии, связанные с экологией, правом, культурой и искусством. Однако самые востребованные в это списке — медицинские специальности. Учиться в наших медвузах для ребят из-за границы престижно и недешево.

— Для белорусских граждан стоимость получения высшего образования за год составляет 1−1,2 тысячи долларов. Это нижняя граница. Верхняя — порядка 1,5−1,6 тысячи долларов. Самая высокая стоимость в медицинских вузах и на отдельных специальностях Белорусского государственного университета, — рассказал Сергей Касперович. — Для иностранцев стоимость выше. Она где-то в два, а в отдельных случаях в 2,5 раза выше, чем для белорусов.

Почему так? Потому что, пояснил специалист, в большинстве своем занятия ведутся на английском языке. Хотя, отметил он, и на русском языке обучение в наших университетах востребовано.

— Плюс, опять же, если говорить о медицинских вузах, то это действительно затратное образование. Это обучение и на базе клиник (практическое), и в вузе. Тут стоимость для иностранных граждан доходит и до пяти тысяч долларов в год. Тем не менее, это образование востребовано, — рассказал Сергей Касперович.

По его словам, несмотря на пандемию, иностранцев, которые хотели бы учиться в Беларуси, меньше не стало. Наоборот, в сравнение с прошлым годом их количество увеличилось на несколько процентов.

— Ровно, как в прошлом и позапрошлом годах, — отметил начальник Главного управления профессионального образования Минобразования и подчеркнул. — У нас стабильно устойчивая растущая динамика.

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