В Петербурге задержали представителя Рамзана Кадырова по Северо-Западному федеральному округу 27.10.2021, 13:27

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Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

ГИБДД Санкт-Петербурга нашла наркотики в автомобиле руководителя представительства главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.

Инцидент произошел во вторник, 26 октября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился 38-летний Ислам Хизриев. Это произошло недалеко от его официального офиса в бизнес-центре "Собрание" на Новорощинской улице.

Уточняется, что он находился в "не совсем адекватном состоянии", из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора. На медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови. Его задержали на двое суток.

По данным 47news, 27 октября Хизриева повезут в суд для избрания меры пресечения. Следствием Московского района возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК – "Незаконное приобретение наркотиков в крупном размере".

Ранее депутат Государственной Думы России Адам Делимханов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов пригрозили "тяжелыми работами" чеченцам, которых задержали в разных городах России за употребление наркотиков и нарушение общественного порядка.

Задержанных чеченцев предупредили, что в случае нарушения законов они будут привлечены к "тяжелым работам". "Они будут выполнять самую грязную работу в республике. В каждом районе начальник полиции заберет [их к себе]. Вы будете их контролировать, чтобы они не уехали, не прятались, вы должны помогать силовым структурам", – сказал Делимханов.

Начальник отдела полиции Курчалоевского района Чечни Рустам Агуев, в свою очередь, поручил устроить молодых людей, обвиняемых в употреблении психотропных веществ, рабочими на стройку.

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