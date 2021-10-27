Перед уходом на локдаун в России опять зафиксирован максимум смертей от COVID-19 27.10.2021, 13:31

1,934

фото: ТАСС

В больницах не хватает коек.

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 1123 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии. Больше всего летальных исходов, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано в Москве – 91. Еще 36 582 человека заразились коронавирусом за последние сутки. Прямо сейчас один миллион триста тысяч россиян болеют COVID-19, сообщает "Радио Свобода".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил вчера, что в 13 российских регионах необходимо вводить строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса, а также увеличивать число коек в инфекционных больницах. В целом доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, сообщил министр, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. Такая ситуация наблюдается в Севастополе. В Краснодарском и Забайкальском краях, Воронежской, Курской, Орловской и Ульяновской областях заняты более 90 процентов коек для коронавирусных больных.

В Московской области из-за роста заболеваемости COVID-19 занято рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 502. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, система здравоохранения региона "работает на пределе" — на стационарном лечении находятся 10 тысяч пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

Около 20 регионов готовятся вслед за Москвой ввести жесткие ограничения, сообщает URA.RU. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. По словам источников, во многих регионах ограничения и вынужденные выходные могут продлить и после 7 ноября.

Накануне о введении комендантского часа на период нерабочих дней сообщили власти Хакассии. В регионе также приостанавливается работа общественного транспорта. В Тюменской области на неделю закроются школы, техникумы и вузы. В аннексированном Россией Севастополе на время локдауна будут выставлены блокпосты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Въехать и выехать из Севастополя можно будет, предъявив документы о вакцинации, перенесенном COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки, 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».