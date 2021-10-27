Не только «Игра в кальмара»: восемь корейских фильмов, от которых невозможно оторваться 12 27.10.2021, 13:45

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Хорошие картины в этой стране снимают уже давно.

Больше месяца прошло с момента выхода «Игры в кальмара» на Netflix. Сериал за это время стал самым популярным проектом на платформе — его посмотрели более 110 миллионов пользователей.

Сайт zerkalo.io публикует подборку корейских фильмов, чтобы показать: хорошие картины в этой стране снимают уже давно (и много). Обещаем, что от каждого вы не сможете оторваться, пока не досмотрите до конца.

«Паразиты», 2019

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.046

В 2019 году фильм забрал главную награду на Каннском фестивале (до этого, кстати, Южная Корея ее ни разу не получала), а в 2020 аж четыре статуэтки Оскар — в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». И это далеко не все призы.

Картина рассказывает о семье Ки Тэка, которая живет в маленькой полуподвальной квартирке и перебивается случайными подработками. Отец, мать, сын и дочь еле сводят концы с концами. Но внезапно ситуация меняется: друг семьи уезжает за границу и предлагает свое место репетитора сыну семейства. Так Ки Ву, подделав диплом, становится учителем дочери богатых бизнесменов. Попав в роскошный особняк и познакомившись с не слишком умной госпожой Пак, молодой человек придумывает, как спасти свою семью от бедности.

«Служанка», 2016

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.56

Еще один корейский фильм, побывавший на Каннском фестивале. Правда, «Золотую пальмовую ветвь», на которую был номинирован, он не получил. Но забрал награду Vulcain от независимого жюри.

Действие картины разворачивается в 1930-е годы. Мошенник по имени Граф предлагает девушке Сук-хи из бедной семьи помочь ему в одном деле. За это он обещает ей неплохие деньги. План молодого мужчины довольно прост: он собирается соблазнить молодую богатую японку Хидэко, жениться на ней, а потом объявить сумасшедшей, отправить в психушку и завладеть богатством. Чтобы помочь Графу, Сук-хи нанимается служанкой к Хидэко. Но со временем ситуация начинает развиваться совсем не по запланированному сценарию.

В этом фильме сюжет раскручивается очень лихо, а финал точно вас удивит.

«Преследователь», 2008

Длительность: 2 часа

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.58

Сюжет фильма основан на реальной истории. В действительности похожие события происходили с 2003 по 2004 год в Сеуле.

Мрачная криминальная драма рассказывает о бывшем полицейском Чун-хо, который становится успешным сутенером. И все бы хорошо, но однажды он замечает, что его подопечные сбегают от него слишком часто (хотя он выплачивает им аванс), а бизнес начинает приносить не так много денег. Чун-хо решает, что кто-то переманивает девушек и продает дальше. Но оказывается, что все исчезнувшие в последний раз поехали к одному и тому же клиенту.

Бывший полицейский ловит маньяка практически сразу, но из-за бюрократии того отпускают, и Чун-хо сам начинает выслеживать преступника.

«Поезд в Пусан», 2016

Длительность: 1 час 58 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1

Фильм стал самой кассовой южнокорейской картиной в 2016 году. Он собрал 92,6 млн долларов по всему миру.

Один из главных героев ленты Сок-ву живет со своей маленькой дочерью Су-ан в Сеуле. В канун дня рождения малышки мужчина нехотя соглашается отвезти Су-ан к своей бывшей жене в Пусан. Папа и дочь садятся в поезд, предвкушая спокойное путешествие в 442 километра. Но их ждет борьба за жизнь в прямом смысле: на страну обрушивается загадочный вирус, люди превращаются в зомби, а в салоне находится зараженная девушка.

Как будут вести себя пассажиры, запертые в одном месте и вынужденные столкнуться со смертельной опасностью? Кто из них окажется трусом, а кто, наоборот, будет жертвовать собой? И самое главное — изменит ли эта поездка эгоистичного Сок-ву?

«Монтаж», 2013

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5

15 лет назад в одном из корейских городов похитили и убили девочку. За это время преступника так и не нашли. За пять дней до истечения срока давности преступления расследовавший это дело полицейский Ченг-хо приходит к матери погибшей, чтобы сообщить о том, что дело, вероятнее всего, закроют. Но в этот же день на месте трагедии детектив обнаруживает белый цветок — убийца снова объявился.

Таинственный человек в черной куртке сначала пытается украсть мальчика, но тот ускользает. А затем с детской площадки пропадает девочка, дедушка которой отвлекся на минуту. В итоге Ченг-хо снова берется за дело.

«Таксист», 2017

Длительность: 2 часа 17 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9

Еще один фильм, основанный на реальных событиях. Картина переносит нас в 1980 год, в южнокорейский город Кванджу. Год назад в стране закончилась 18-летняя диктатура, но власть перехватывает генерал Чон Ду Хван. В знак протеста на улицу выходят граждане, которые хотят перемен. В ответ правитель выводит военных, они пытаются подавить восстание, в том числе используя огнестрельное оружие.

В это самое время в Токио находится немецкий журналист. Он хочет попасть в Кванжду, чтобы рассказать всему миру правду о том, что происходит в Южной Корее. Помогать ему в этом берется простой таксист.

В реальной жизни, к слову, по итогам протестов погибли несколько сотен человек. Про эти события сняли больше десяти фильмов.

«Клиент», 2011

Длительность: 2 часа 3 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9

В годовщину свадьбы Хан Чхоль-мин едет домой с букетом цветов. Но вместо жены в своем доме он видит полицию и много крови, а возле жилища уже караулят репортеры. Выясняется, что жена молодого человека пропала. И хотя трупа нет, полиция предполагает убийство.

Несмотря на отсутствие прямых улик, Хан Чхоль-мин становится обвиняемым. Защищать его берется молодой талантливый адвокат, а противостоит ему прокурор, который очень не любит проигрывать, но даже у него появляются сомнения в виновности Хан Чхоль-мина.

«Я видел дьявола», 2010

Длительность: 2 часа 22 минуты

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

Фильм получил «Золотую раковину» (это наивысшая награда) на кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне, а также был участником американского Сандэнса.

Лента рассказывает о специальном агенте Ким Су-хене, девушка которого была жестоко убита. Молодой человек сам принимается за поиски маньяка и нападает на его след довольно быстро. Но Ким Су-хен не собирается передавать преступника в руки полиции, он хочет мстить и мучить очень долго.

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