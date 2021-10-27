Украинского журналиста Дмитрия Гордона депортировали из Грузии

Украинского журналиста Дмитрия Гордона депортировали из Грузии19
- 27.10.2021, 13:52
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Его развернули в аэропорту Тбилиси.
Украинского журналиста, основателя интернет-издания "Гордон" Дмитрия Гордона депортируют из Грузии.
Как сообщил журналист редакции "Гордон", утром он прилетел в Тбилиси из Киева, но так и не получил разрешение на въезд в страну.
"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины] Михаила Саакашвили", – написал он позже в Instagram.
Журналист назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей".
Гордон сообщил, что сейчас вылетает в Киев на том же самолете, на котором прилетел в Тбилиси.