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Волонтерка «Весны» Мария Тарасенко сбежала из Беларуси в ходе суда

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  • 27.10.2021, 14:00
  • 6,792
Волонтерка «Весны» Мария Тарасенко сбежала из Беларуси в ходе суда
Марии Тарасенко

Сейчас она в безопасности.

Волонтерка правозащитного центра «Весна» Мария Тарасенко, по уголовному делу которой в Гомеле сейчас проходит судебный процесс, смогла сбежать из Беларуси. Она не явилась на суд, как сообщает ПЦ «Весна».

Сейчас Мария «находится в безопасности и вне досягаемости силовых структур», написал он.

Тарасенко была помощницей правозащитника Леонида Судаленко, который руководил гомельским отделением «Весны».

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