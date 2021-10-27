Волонтерка «Весны» Мария Тарасенко сбежала из Беларуси в ходе суда 3 27.10.2021, 14:00

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Марии Тарасенко

Сейчас она в безопасности.

Волонтерка правозащитного центра «Весна» Мария Тарасенко, по уголовному делу которой в Гомеле сейчас проходит судебный процесс, смогла сбежать из Беларуси. Она не явилась на суд, как сообщает ПЦ «Весна».

Сейчас Мария «находится в безопасности и вне досягаемости силовых структур», написал он.

Тарасенко была помощницей правозащитника Леонида Судаленко, который руководил гомельским отделением «Весны».

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