В Польше задержали грузовой бус, набитый иракцами, прибывшими из Беларуси

В Польше задержали грузовой бус, набитый иракцами, прибывшими из Беларуси8
- 27.10.2021, 14:10
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Увидев пограничников, мигранты попытались убежать.
Вечером 26 октября погранчиники остановили для контроля грузовой микроавтобус в гмине Бельск-Подляски. За рулем буса находился 27-летний поляк, в грузовом отсеке – 37 нелегальных мигранта из Ирака (35 мужчин и 2 женщины), которые нелегально прибыли из Беларуси.
Увидев пограничников, мигранты попытались убежать, но им не удалось, так как патруль вызвал дополнительные силы пограничников и полиции.
Водителю грозит до 8 лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции, сообщает пограничная служба Польши.