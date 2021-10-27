В Польше задержали грузовой бус, набитый иракцами, прибывшими из Беларуси 8 27.10.2021, 14:10

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Увидев пограничников, мигранты попытались убежать.

Вечером 26 октября погранчиники остановили для контроля грузовой микроавтобус в гмине Бельск-Подляски. За рулем буса находился 27-летний поляк, в грузовом отсеке – 37 нелегальных мигранта из Ирака (35 мужчин и 2 женщины), которые нелегально прибыли из Беларуси.

Увидев пограничников, мигранты попытались убежать, но им не удалось, так как патруль вызвал дополнительные силы пограничников и полиции.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции, сообщает пограничная служба Польши.

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