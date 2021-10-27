Дочь пресс-секретаря Путина выступила против закона об «иноагентах» 17 27.10.2021, 14:19

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Елизавета Пескова заявила, что будет «бороться за свободу слова и журналистики» в РФ.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова категорически высказалась по поводу закона об «иноагентах», который действует в РФ.

— Я читаю новости и статьи на многих ресурсах, в основном на порталах, включенных в список иноагентов, и не могу не высказаться на злободневную тему о СМИ-«иноагентах», который приняли в 2017 году, — написала Елизавета Пескова в своем Instagram. — Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики.

Дочь Пескова считает, что решение о причислении СМИ к иноагентом должно приниматься «в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы», а не Минюстом совместно с МИД.

— Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ.

Закон в таком виде может привести к полнейшей неразберихе, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов. На одних глаза закрыли, а по другим прошлись по полной? — отметила Елизавета.

По ее мнению, закон «сырой» и требует доработок.

— Ощущение, что все, происходящее на наших с вами глазах, это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами, — заключила Пескова.

В качестве аллюзии она привела пример времен царствования Екатерины II. В частности, спор между императрицей и издателем Николаем Ивановичем Новиковым.

— В случае с Новиковым и императрицей диалог все же имел место: в своих изданиях писатель критиковал Екатерину, государыня же отвечала ему в своих книжках. Закончилось все, правда, не так удачно для Новикова: дошутился и попал в Шлиссельбургскую крепость. Читай, уж слишком смело иронизировал над режимом, хлестая сатирой одна пуще другой. Позже его освободил Император Павел I, но, как говорится: «Ложки нашлись, а осадочек остался».

По мнению Песковой, в 21 веке хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело «попадают в опалу».

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